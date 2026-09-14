Saraykent'te anız ateşi doğayı etkiledi: 150 dönüm otluk alan zarar gördü

yangının gelişimi:
Yozgat'ın Saraykent ilçesi Divanlı Kayalıkları mevkiinde çıkan yangın, anız ateşinin kontrolden çıkmasıyla başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi ve kısa sürede müdahale edildi.
müdahale ve hasar:
Çalışmalar sonucunda yangın bir süre sonra kontrol altına alındı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, ancak yaklaşık 150 dönüm otluk alan yanarak zarar gördü.
soruşturma başlatıldı:
Gelişmeler üzerine konuyla ilgili inceleme başlatıldı.
YOZGAT'IN SARAYKENT İLÇESİNDE ANIZ ATEŞİ YANGINA NEDEN OLURKEN, 150 DÖNÜM OTLUK ALAN YANDI.
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