Dolar 48,4351 +0,04%
Euro 56,2530 -0,09%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.980,72 -1,26%
EUR/USD 1,1618 -0,10%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Sarı-kırmızılılar dört maçlık yenilmezliğini sürdürdü, puan 10'a çıktı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 4. haftasında Başakşehir'i 3-2 yenerek yenilmezlik serisini dört maça çıkardı ve puanını 10'a yükseltti.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 22:17

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Sarı-kırmızılılar dört maçlık yenilmezliğini sürdürdü, puan 10'a çıktı

maçın özeti:

Trendyol Süper Lig 4. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir ile karşılaştı. Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamlayan sarı-kırmızılılar, mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla takım ligdeki performansını sürdürdü ve puanını artırdı.

takımın ligdeki durumu:

Galatasaray böylece ligdeki yenilmezlik serisini dört maça çıkardı. Cimbom geride kalan haftalarda Erzurumspor FK, Göztepe ve Başakşehir'i mağlup ederken, Çorum FK ile berabere kaldı. Bu periyot sonunda takımın toplam puanı 10 oldu ve liderlik konumunu korudu.

gelecek haftaya bakış:

Sarı-kırmızılılar ligde gelecek hafta sahasında Kocaelispor ile mücadele edecek. Teknik ekip ve oyuncular, seriyi sürdürmek ve ev sahibi avantajını kullanmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

GALATASARAY, BAŞAKŞEHİR GALİBİYETİYLE LİGDEKİ YENİLMEZLİĞİNİ 4 MAÇA YÜKSELTTİ VE PUANINI 10...

GALATASARAY, BAŞAKŞEHİR GALİBİYETİYLE LİGDEKİ YENİLMEZLİĞİNİ 4 MAÇA YÜKSELTTİ VE PUANINI 10 YAPTI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Galatasaraylı yeni transferler tribünde üçlüyle coştu
images

Maç sonunda Nuri Şahin'e kırmızı kart, hakemle kısa süreli gerginlik
images

Üst üste dört maçta gol: Shomurodov Başakşehir için 4. haftada da ağları buldu
images

Galatasaray Başakşehir karşısında ligde dokuz maçlık üstünlüğünü sürdürdü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Galatasaraylı yeni transferler tribünde üçlüyle coştu

Maç sonunda Nuri Şahin'e kırmızı kart, hakemle kısa süreli gerginlik

Üst üste dört maçta gol: Shomurodov Başakşehir için 4. haftada da ağları buldu

Galatasaray Başakşehir karşısında ligde dokuz maçlık üstünlüğünü sürdürdü

TREND HABERLER

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı