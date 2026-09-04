Sarı-kırmızılılar dört maçlık yenilmezliğini sürdürdü, puan 10'a çıktı

maçın özeti:

Trendyol Süper Lig 4. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir ile karşılaştı. Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamlayan sarı-kırmızılılar, mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla takım ligdeki performansını sürdürdü ve puanını artırdı.

takımın ligdeki durumu:

Galatasaray böylece ligdeki yenilmezlik serisini dört maça çıkardı. Cimbom geride kalan haftalarda Erzurumspor FK, Göztepe ve Başakşehir'i mağlup ederken, Çorum FK ile berabere kaldı. Bu periyot sonunda takımın toplam puanı 10 oldu ve liderlik konumunu korudu.

gelecek haftaya bakış:

Sarı-kırmızılılar ligde gelecek hafta sahasında Kocaelispor ile mücadele edecek. Teknik ekip ve oyuncular, seriyi sürdürmek ve ev sahibi avantajını kullanmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

GALATASARAY, BAŞAKŞEHİR GALİBİYETİYLE LİGDEKİ YENİLMEZLİĞİNİ 4 MAÇA YÜKSELTTİ VE PUANINI 10 YAPTI.