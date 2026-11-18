Sarıkavak köprüsünde çalışmalar sürüyor

Denizli’nin Çameli ilçesine bağlı Sarıkavak Mahallesinde aşırı yağışlar nedeniyle hasar görerek kullanılamaz hale gelen köprünün yeniden yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Belediye ekipleri ve yüklenici firma bölgede altyapı onarımına yönelik çalışmaları sürdürüyor.

Başkanın incelemesi:

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, sahada yürütülen çalışmaları yerinde inceledi ve yetkililerden projenin son durumu hakkında bilgi aldı. İncelemelerin ardından açıklama yapan Başkan Arslan, yatırımın mahalle ulaşımını güçlendireceğine vurgu yaptı.

Arslan, Mahallemizin ulaşım altyapısını güçlendirecek ve vatandaşlarımızın güvenli ulaşımını sağlayacak bu önemli yatırımın hayata geçirilmesinde desteklerini esirgemeyenlere teşekkür ederiz. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak köprümüzün yeniden hemşehrilerimizin hizmetine sunulmasını hedefliyoruz

İşin önceliği ulaşım güvenliği:

Yetkililer, inşa sürecinde malzeme kalitesi ve taşıyıcı sistemin sağlamlığına öncelik verildiğini, köprünün hizmete alınmasıyla mahalle halkının güvenli ve kesintisiz ulaşımının sağlanacağını belirtiyor. Proje, bölgedeki ulaşım altyapısının güçlendirilmesine yönelik adımların parçası olarak yürütülüyor.

Çalışmaların sahada planlandığı şekilde ilerlediği, ekiplerin hava ve zemin koşullarına göre müdahaleleri sürdürdüğü bildirildi. Belediye yönetimi, projenin tamamlanmasının ardından köprünün yeniden hemşehrilerin kullanımına açılacağını ifade etti.

ÇAMELİ BELEDİYE BAŞKANI CENGİZ ARSLAN, AŞIRI YAĞIŞLAR NEDENİYLE HASAR GÖREN VE YENİDEN İNŞASINA BAŞLANILAN SARIKAVAK MAHALLESİ’NDEKİ KÖPRÜDE İNCELEMELERDE BULUNDU.