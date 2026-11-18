FIFA kasım ayı dünya sıralaması açıklandı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), kasım ayı dünya sıralamasını resmi internet sitesinden duyurdu. Açıklanan yeni listede A Milli Futbol Takımı, 1.556 puanla iki basamak gerileyerek 33. sırada yer aldı. Bu düşüş, takımın uluslararası sıralamadaki konumunu yeniden şekillendiriyor.

listede ilk sıralar ve dikkat çekenler:

Kasım ayında sıralamanın zirvesinde, 2024 Avrupa şampiyonluğunun ardından 2026 FIFA Dünya Kupası’nı da kazanan İspanya bulunuyor; İspanya 2.004 puana sahip. Bunu sırasıyla Arjantin (1.966), Fransa (1.950) ve İngiltere (1.938) izliyor. Fas ise iki basamak yükselerek 1.809 puanla beşinci sıraya yerleşti. Bu tablo, büyük turnuvalarda elde edilen sonuçların sıralamaya doğrudan yansıdığını gösteriyor.

a milli takımın konumu ve olası etkileri:

A Milli Takımın 33. sıraya gerilemesi, turnuva kuraları ve eleme süreçlerinde değerlendirilebilecek sıralama avantajlarını etkileyebilir. Puan kaybının ardındaki nedenler takımın son performansları ve rakiplerin puan kazanımlarıyla ilişkili olsa da, sıralamadaki her iki basamaklık değişim bile seremonik açıdan taraftar beklentilerini ve federasyonun önceliklerini etkileyebilir. Teknik ekip ve oyuncular için bu tablo, kısa vadede sıralamayı iyileştirecek sonuçlara odaklanma ihtiyacını işaret ediyor.

FIFA’nın bir sonraki resmi dünya sıralaması 16 Aralık 2026 Çarşamba günü açıklanacak. Bu liste, A Milli Takımın ve diğer ülkelerin performanslarına göre yeni dengeleri belirleyecek önemli bir gün olacak.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI (ARŞİV)