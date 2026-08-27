Sarız’ta aronya ile kırsal canlanma hedefleniyor

Sarız’ta aronya denemesi:

35 yıllık kamu görevinden emekli olduktan sonra Sarız ilçesinde çiftçiliğe başlayan Mustafa Nezihi Kolukısa, son 5 yıldır aronya üretimi yapıyor. İlçede yaygın olan buğday ve arpa ekiminin yanında ürün çeşitliliği sağlama amacıyla tercih edilen aronya bitkisi, Kolukısa için hem kişisel gelir kaynağı hem de bölge ekonomisine katkı potansiyeli taşıyor.

Kolukısa, aronya ile tanışmalarını arkadaşlarının yönlendirmesine bağlayarak bitkinin sağlık faydalarını üretim kararında etkili olduğunu vurguladı. Aronyanın antioksidan değerinin yüksek olması, kalp ve karaciğer sağlığı ile dolaşım sistemine olumlu etkileri üretimdeki öncelik nedenleri arasında gösteriliyor.

Üretim, verim ve pazar beklentileri:

Kolukısa, aronyayı Sarız’a getirip diktiğini ve beş yıldır üretime devam ettiğini belirtti. Geçen yıl don vurması nedeniyle beklenen verimi alamadıklarını, ancak bu sezonun veriminin iyi olduğunu aktardı. Aronyanın yaban mersini cinsinden olduğunu ve yaban mersininden 4 kat daha yüksek antioksidan içerdiği bilgisini paylaşan üretici, meyvenin değerinin artması halinde Sarız’a ekonomik katkısının büyüyeceğini düşünüyor.

Kolukısa ayrıca Sarız’ın Türkiye’de 800 ilçe içinde ilk 50 arasına giren ve ırmağı olan bir ilçe olduğuna dikkat çekerek bu su kaynaklarının kenarlarında bu tür meyvelerin çoğaltılmasının önemine işaret etti. Bitkinin katma değeri ve geri dönüşünün yüksek olduğunu vurgulayarak üretimin yaygınlaşması halinde satış kanallarının güçlenmesinin ilçeye gelir sağlayacağını ifade etti.

Gençlere çağrı ve kırsal sürdürülebilirlik:

Üreticinin bir diğer hedefi ilçedeki gençleri tarıma yönlendirerek istihdam yaratmak. Kolukısa, Sarız’tan çok sayıda gencin üniversite için ayrıldığını ancak kentlerde kalıcı iş bulamama riskinin bulunduğunu söyleyerek gençlerin kendi bölgelerinde kalıp üretime katılmalarını önerdi. Sarız Irmağı’nın kenarlarında yapılacak dikimlerin gençlere iş ve gelir sağlayacağı düşüncesini paylaştı.

Sonuç olarak Kolukısa, aronya üretimini bölgeye yaygınlaştırarak hem tarımsal çeşitliliğe katkı sunmayı hem de Sarız ekonomisinin canlanmasına destek olmayı amaçlıyor. Önümüzdeki dönemlerde verim ve pazar koşulları gelişirse yatırımın ilçe düzeyinde daha somut getiriler sağlayabileceği ifade ediliyor.

KAYSERİ'NİN SARIZ İLÇESİNDE 5 YILDIR ARONYA BİTKİSİ YETİŞTİREN MUSTAFA NEZİHİ KOLUKISA, BİTKİNİN EKİMİNİ YAYARAK İLÇENİN EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAMAYI HEDEFLİYOR.