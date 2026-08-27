Emet'te yeni ilçe müftüsü Umur Balcı göreve başladı

atama ve görev başlangıcı:

Umur Balcı, Kütahya’nın Emet İlçe Müftülüğü görevine resmen başladı. Daha önce Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde ilçe vaizi olarak hizmet veren Balcı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen müftülük sınavındaki başarısı sonrası Çankırı’nın Atkaracalar ilçesine ilçe müftüsü olarak atanmıştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takdir ve tensipleriyle gerçekleşen atama sürecinin ardından Balcı, yeni görevine ilişkin sorumluluklarını devraldı. Göreve başlama açıklamasında kurum içindeki süreçlere ve ilçede yürütülecek din hizmetlerine vurgu yapıldı.

kariyer profili ve yetkinlikleri:

Balcı'nın görevleri, vaizlikten müftülüğe uzanan bir liyakati yansıtıyor. Müftülük sınavındaki başarısı ve önceki görevlerinden kazandığı tecrübe, Emet'teki din hizmetlerinin sürdürülmesinde öne çıkan unsurlar olarak gösteriliyor. Atamalarına ilişkin yetkili birimlerce yapılan takdir vurgulanırken, Balcı'nın ilçedeki görevleri kısa süre içinde şekillenecek.

eğitim ve kişisel bilgiler:

1994 yılında İstanbul'da doğan Umur Balcı, eğitim hayatını 2012 yılında İstanbul Zeytinburnu İmam Hatip Lisesi'nden, 2018 yılında ise Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olarak tamamladı. Lisans eğitimi sırasında Arapça ve İslami ilimler alanında aldığı özel medrese eğitimini icazet alarak noktaladı.

Görevleri sırasında edindiği akademik ve uygulamalı deneyim, Balcı'nın Emet'te üstleneceği hizmetlerde etkili olması bekleniyor. Müftü Balcı, evli ve bir çocuk babasıdır.

EMET İLÇE MÜFTÜSÜ UMUR BALCI GÖREVİNE BAŞLADI