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İmece dayanışması yarım kalan fındık hasadını tamamladı

Kemerli köyünde 42 yaşındaki Seyfi Genç rahatsızlanınca ailesi İstanbul'a gidince yaklaşık 20 köylü imeceyle kalan fındık hasadını tamamladı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 16:08

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

İmece dayanışması yarım kalan fındık hasadını tamamladı

Köylüler sahipsiz kalan bahçeyi birlikte topladı

Giresun'un Eynesil ilçesi Kemerli köyünde fındık hasadı sırasında aile fertlerinden 42 yaşındaki Seyfi Genç'in beyne pıhtı atması üzerine yakınları İstanbul'a gitmek zorunda kaldı. Hastaneye kaldırılan Genç, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İmece ruhu sahada hayat buldu:

Ailenin acilen köyden ayrılmasıyla bahçede kalan hasadın sahipsiz kalmaması için Kemerli Köyü Derneği Başkanı Hüseyin İşçi ve Hakan Genç öncülüğünde yaklaşık 20 köy sakini bir araya geldi. "Bahçe sahipsiz kalmasın" sözüyle işe başlayan köylüler, imece usulüyle saatlerce çalışarak kalan fındıkları topladı.

Dayanışma maddi ve manevi destek sağladı:

Çalışma sırasında köylüler yalnızca hasadı tamamlamakla kalmadı, aynı zamanda zor günler geçiren Genç ailesine maddi ve manevi destek sundu. Bahçedeki emeği üstlenen komşuların davranışı, bölgedeki geleneksel imece kültürünün günümüzde de yaşatıldığını gösteren somut bir örnek oluşturdu.

Genç ailesinin hastanede bulunan yakınının yanında olabilmesi için harekete geçen köylülerin bu yaklaşımı çevrede takdir topladı; yarım kalan hasat kısa sürede el birliğiyle tamamlandı.

GİRESUN’DA BEYNE PIHTI ATMASI SONUCU HASTANEYE KALDIRILAN SEYFİ GENÇ’İN AİLESİ FINDIK HASADINI...

GİRESUN’DA BEYNE PIHTI ATMASI SONUCU HASTANEYE KALDIRILAN SEYFİ GENÇ’İN AİLESİ FINDIK HASADINI YARIDA BIRAKIP İSTANBUL’A GİDERKEN, YAKLAŞIK 20 KÖY SAKİNİ İMECE USULÜYLE BAHÇEYE GİREREK KALAN FINDIKLARI TOPLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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