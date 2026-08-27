Karabük'te eşinin yaşamı ilham oldu, 66 yaşında İslamiyet'i benimsedi

Karabük'te eşinin etkisiyle inanç değişimi

Karabük'te yaşayan 66 yaşındaki Alman vatandaşı Ralf Sohn, müslüman eşi ve onun hayat tarzından aldığı ilhamla İslamiyet'e ilgi duymaya başladı. Zaman içinde dini konularda araştırmalar yapan Sohn, edindiği bilgiler ve kişisel tercihleri doğrultusunda kendi isteğiyle müslüman olmaya karar verdi.

İlham ve araştırma süreci:

Sohn için dönüştürücü unsur, eşinin inancını günlük yaşamında göstermesi ve onunla yaptığı sohbetler oldu. Bu etkileşim, Sohn'un İslamiyet hakkında sistemli olarak bilgi edinmesine yol açtı. Kendi ifadesiyle merakla başlayan süreç, ciddi bir araştırma ve değerlendirme safhasına dönüştü; sonuçta inanç değişimi tamamen şahsi bir tercih olarak gerçekleşti.

Resmiyet ve merasim ayrıntıları:

Karabük İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasiminde Sohn'un eşi de yanında bulundu. İl Müftüsü Ali Erhun tarafından, Müslüman olmanın anlamı ve getirdiği sorumluluklar hakkında bilgilendirilen Sohn, ardından Kelime-i Şehadet getirerek İslamiyet'i resmen kabul etti ve Recep ismini aldı. Tören sonunda kendisine ihtida belgesi, Kur'an-ı Kerim ve çeşitli dini yayınlar hediye edildi.

Merasim duygusal anlara sahne oldu; program, İl Müftüsünün yaptığı dua ile sonlandı. Karabük'te başlayan bu süreç, Sohn için hem kişisel bir tercih hem de yeni bir hayatın kapısını aralayan resmi bir adım niteliği taşıdı.

KARABÜK'TE YAŞAYAN 66 YAŞINDAKİ ALMAN VATANDAŞI RALF SOHN, MÜSLÜMAN EŞİNİN YAŞAMINDAN VE İSLAM'A İLİŞKİN PAYLAŞIMLARINDAN ETKİLENEREK YAPTIĞI ARAŞTIRMALARIN ARDINDAN MÜSLÜMAN OLMAYA KARAR VERDİ. KARABÜK İL MÜFTÜLÜĞÜNDE DÜZENLENEN İHTİDA MERASİMİNDE KELİME-İ ŞEHADET GETİREN SOHN, "RECEP" İSMİNİ ALDI.