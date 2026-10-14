Kumbaralar kitapla buluşturuyor: İnegöl'de 27 bin öğrenciye okuma teşviki

İnegöl Belediyesi’nden okul çağındaki çocuklara yönelik farkındalık çalışması

İnegöl Belediyesi, 30 Ekim-08 Kasım 2026 tarihleri arasında düzenlenecek 10. Kitap Günleri öncesinde ilçedeki anaokulu ve ilkokullarda eş zamanlı bir kampanya başlattı. Yapılan dağıtımda öğrencilere toplam 27 bin kumbara ulaştırıldı. Belediyenin amacı, erken yaşta tasarruf bilinci kazandırmak ve çocukların kitap seçiminde aktif rol almasını sağlamaktır.

çocuklarda tasarruf bilinci:

Dağıtılan kumbaralar, öğrencilerin harçlıklarını biriktirerek fuara kendi birikimleriyle katılmalarına olanak tanıyacak şekilde planlandı. Bu yaklaşım, çocukların paranın değerini öğrenmesi kadar, kitap satın alma sürecine duygusal bir yatırım yapmalarını da destekliyor. Kumbaralar aracılığıyla elde edilen deneyimin, okuma alışkanlığının pekişmesine katkı sunması hedefleniyor.

fuar hazırlığı ve beklenti:

Organizasyonun 10. kez düzenlenmesiyle birlikte, 30 Ekim-08 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinliğin, farklı yayınevleri ve yazarları bir araya getirerek her yaştan kitapseveri buluşturması bekleniyor. Belediyenin okul ayağı çalışması, fuara yönelik farkındalığı artırmayı ve öğrencilerin etkinliğe hazırlık sürecine katılımını sağlamayı amaçlıyor.

Kampanya, öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren okuma kültürüyle daha güçlü bağ kurmasını teşvik ederken, kitap seçiminde özgüven kazanmalarını sağlamayı da hedefliyor. İnegöl Belediyesi'nin bu uygulaması, hem eğitim hem de sosyal sorumluluk ekseninde atılan somut adımlar arasında yer alıyor.

İNEGÖL BELEDİYESİ, 30 EKİM-08 KASIM 2026 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK 10. KİTAP GÜNLERİ ÖNCESİNDE ANLAMLI BİR ÇALIŞMAYA İMZA ATTI. İLÇEDEKİ TÜM ANAOKULU VE İLKOKULLARA ULAŞTIRILAN 27 BİN KUMBARA İLE ÇOCUKLARIN HEM TASARRUF ALIŞKANLIĞI KAZANMASI HEM DE KİTAPLARINI KENDİ BİRİKTİRDİKLERİ HARÇLIKLARLA ALMASI HEDEFLENİYOR.