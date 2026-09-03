Site içinde çıkan yangın Maden Mahallesi'nde 8 kişinin tahliye edilmesine yol açtı

Olayın gelişimi:

İstanbul Sarıyer'de saat 14.30 sıralarında, Maden Mahallesi'nde site içindeki 4 katlı bir binanın zemin katında yangın çıktı. İddialara göre yangın, zemindeki kurutma makinesinden kaynaklandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye müdahalesi ve tahliye:

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler yangına müdahale etti. Binada mahsur kalan 8 kişi, itfaiye ekiplerinin merdivenle yaptığı çalışmalar sonucu güvenli biçimde tahliye edildi. Müdahale neticesinde yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Görgü tanığının anlattıkları:

Binada bulunan Ahmet Uyar, yangının çıkış anını ve sonrası süreci şu sözlerle aktardı: ’Aşağı katta kurutma makinesi vardı galiba, oradan bir alev çıkmış. Annem fark etti, biz balkonda oturuyorduk. Aşağı indim, tıkladım kapıyı. ’Yangın çıkıyor galiba, farkında mısınız?’ dedim. Farkında değillerdi. Ondan sonra orada yangın tüpü vardı, bir söndürmeyi denedim ama olmadı. Ondan sonra baktım işin ucu kaçıyor, hemen 112’yi aradım. Ailemi de aldım, çıktım apartmandan. Herkesin başına gelebilir ama kimse başına gelmeden hayal etmiyormuş, onu fark ettim. 112’ye güvenin’.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldığı belirtildi.

İSTANBUL SARIYER’DE 4 KATLI BİR BİNANIN ZEMİN KATINDA YANGIN ÇIKTI. YANGIN NEDENİYLE BİNADA MAHSUR KALAN 8 KİŞİ, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN TAHLİYE EDİLDİ.