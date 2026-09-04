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Şavşat'ta 1933 yapımı camide yangın lojman kullanılamaz hale geldi

Artvin'in Şavşat ilçesindeki 1933 yapımı tarihi camide çıkan yangın kısa sürede lojmana sıçradı; itfaiye müdahalesiyle söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 22:18

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Şavşat'ta 1933 yapımı camide yangın lojman kullanılamaz hale geldi

olay yeri ve yangının başlangıcı:

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Pınarlı köyünde bulunan 1933 yapımı tarihi camide, yetkililerce henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler cami yapısına yayıldı ve çevrede alarm oluşturdu.

yangının yayılması ve müdahale:

Alevler caminin bitişiğindeki lojmana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, müdahalede bulunarak yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Müdahale sonrasında lojman kullanılamaz hale geldi.

hasar tespiti ve devam eden çalışmalar:

Yangın söndürüldükten sonra ekipler alanda soğutma çalışmalarına devam ediyor. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı; şu ana kadar kesin bir neden açıklanmadı.

Olay anı, çevredeki vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi ve sosyal medyaya yansıyan görüntüler ekiplerin müdahale sürecine dair görsel kayıt sağladı.

Artvin&#039;de 1933 yapımı tarihi camide yangın çıktı

Artvin'de 1933 yapımı tarihi camide yangın çıktı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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