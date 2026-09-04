Yenimahalle'de korsan kitap atölyesi: bin 340 eser ve üretim ekipmanı bulundu

Yenimahalle'de operasyonun detayları:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 Eylül Perşembe günü Yenimahalle ilçesinde korsan kitap üretimi yapıldığı tespit edilen bir adrese İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından operasyon düzenlendi. Yapılan aramada üretime yönelik çok sayıda materyal ve basılı eser ele geçirildi.

ele geçirilen malzemeler ve miktarlar:

Aramada 1.340 adet kitap, 29 bin adet sayfa, 15 adet fotokopi makinesi, 14 adet fotokopi makinesine bağlı finisher ünitesi, 2 adet bilgisayar kasası ve cilt yapımında kullanılan 2 bin adet plastik spiral bulundu. Eserlerin ve ekipmanın niteliği polis ekipleri tarafından kayıt altına alındı ve incelenmek üzere emniyete götürüldü.

adli süreç ve emniyet açıklaması:

Soruşturma kapsamında, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü sosyal medya paylaşımında, "Halkımızın huzur ve güvenliği için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi. Soruşturmanın önümüzdeki günlerde savcılık denetiminde sürdürüleceği bildirildi.

ANKARA’NIN YENİMAHALLE İLÇESİNDE KORSAN KİTAP ÜRETİMİ YAPILDIĞI TESPİT EDİLEN BİR ADRESTE YAPILAN ARAMADA BİN 340 KİTAP ELE GEÇİRİLDİ.