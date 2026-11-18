Denizli'de sentetik çim uygulamasıyla peyzajda su tasarrufu

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürülebilir peyzaj anlayışı çerçevesinde 28 bin 624 metrekare alana sentetik çim uygulaması gerçekleştirdi. Proje, doğal kaynakların korunması ve su tasarrufu hedefiyle hayata geçirildi ve yılda yaklaşık 78 bin metreküp su tasarrufu sağlayacağı öngörülüyor.

ekonomik ve çevresel kazanımlar:

Belediyenin hesaplamalarına göre elde edilecek su tasarrufu, yaklaşık 4 bin 484 hanenin bir aylık su tüketimine eşdeğer bulunuyor. Sulama gereksiniminin ortadan kalkması sayesinde bakım maliyetleri azalırken, kent su kaynakları üzerindeki baskı da hafifletiliyor. Bu yaklaşım, hem belediye bütçesine hem de yerel ekosisteme olumlu yansıyacak.

uygulama avantajları ve görsel düzenlemeler:

Uygulanan sentetik çim sistemi, yağmur suyunun yüzeydeki toz ve kiri temizlemesine yardımcı olarak alanların temiz ve bakımlı görünümünü sürdürülebilir kılıyor. Ayrıca alanda kullanılan ay yıldızlı Türk bayrağı motifleri kente ayrı bir estetik ve anlam kazandırdı. Yetkililer, projeyi az su tüketen diğer peyzaj uygulamaları ve bitkilendirme çalışmalarıyla birlikte hayata geçirdiklerini belirterek, 'Doğal kaynaklarımızı koruyor, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir Denizli için kararlılıkla çalışıyoruz' mesajını verdi.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, DOĞAL KAYNAKLARIN KORUNMASI VE SU TASARRUFU ODAKLI PROJELERİNE BİR YENİSİNİ DAHA EKLEDİ. KENT GENELİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR PEYZAJ ANLAYIŞIYLA HAYATA GEÇİRİLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA, 28 BİN 624 METREKARELİK ALANDA SENTETİK ÇİM UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. BU ÇEVRE DOSTU PROJEYLE YILDA YAKLAŞIK 78 BİN METREKÜP SU TASARRUFU SAĞLANARAK KENT EKONOMİSİNE VE EKOSİSTEME BÜYÜK BİR KATKI SUNULACAK.