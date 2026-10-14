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sel izleri siliniyor: Elazığ’da taşkın etkilerinin giderilmesi için seferberlik

Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri, Yurtbaşı, Yazıkonak, Kıraç köyü Kışla mezrası ve çevre köylerde selin yol açtığı tahribatı onarıp ulaşımı güvenli hale getiriyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 12:39

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EDİTÖR: Aslı Han

sel izleri siliniyor: Elazığ’da taşkın etkilerinin giderilmesi için seferberlik

Elazığ’da sel sonrası sahada yoğun çalışma

Elazığ’da geçtiğimiz günlerde meydana gelen su taşkınları ve sele müdahale çalışmaları devam ediyor. Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri, etkilenen bölgelerde oluşan hasarın giderilmesi ve ulaşımın yeniden güvenli hâle getirilmesi için aralıksız görev yapıyor.

Çalışmaların kapsamı:

Ekipler, öncelikli olarak Yurtbaşı ve Yazıkonak beldeleri ile Kıraç köyü Kışla mezrası ve çevre köylerde saha taraması gerçekleştiriyor. Sel sularının taşıdığı malzeme nedeniyle bozulan yol güzergâhları ve dere yataklarına iş makineleriyle müdahale edilerek tahribatın giderilmesine yönelik onarım çalışmaları yürütülüyor.

Ulaşım ve güvenlik önlemleri:

Çalışmaların hedefi, bölgedeki ulaşımın güvenli şekilde sağlanması ve taşkınların yol açtığı olumsuzlukların ortadan kaldırılmasıdır. Ekipler yoğun mesai harcayarak yolların açılmasını, dere yataklarının temizlenmesini ve olası yeni risklere karşı tedbir alınmasını sağlıyor. Yetkililer tahribatın giderilmesi ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçilmesi için çalışmanın sürdüğünü bildirdi.

ELAZIĞ’DA SEL FELAKETİN YAŞANDIĞI BÖLGEDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

ELAZIĞ’DA SEL FELAKETİN YAŞANDIĞI BÖLGEDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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