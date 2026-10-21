Dolar 49,5986 +0,03%
Euro 55,7340 +0,04%
Bist 11.577,12 -1,87%
Altın Gram 6.622,02 +0,24%
EUR/USD 1,1235 -0,04%
Brent Petrol 108,40 -0,36%
--°

Sel sonrası galatasaray stadyumu ve Aslanvadi şantiyesinde çalışmalar güvenlik odaklı ilerliyor

İstanbul'daki selin ardından Galatasaray stadyumu ve Aslanvadi şantiyesinde kazı ve kazıklı temel çalışmaları sürüyor; bakanlık olumsuzluk bulmadı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 16:25

GÜNCELLEME: 21 Ekim 2026 - 16:26

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Sel sonrası galatasaray stadyumu ve Aslanvadi şantiyesinde çalışmalar güvenlik odaklı ilerliyor

İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan şiddetli yağışların ardından, Galatasaray stadyumu çevresinde ve stadyumun alt kotunda yer alan Aslanvadi Projesi şantiyesinde yürütülen çalışmalar devam ediyor. Havadan çekilen görüntüler, sahada sürdürülen altyapı ve temel imalatlarını gözler önüne serdi.

Çalışmalar havadan görüntülendi:

Yayınlanan görüntülerde stadyumun önünde ve alt kotunda geniş bir kazı alanı olduğu, zeminin kademeli şekilde açıldığı ve şantiye yollarının oluşturulduğu görülüyor. Alanda pek çok iş makinesi, vinç ve çalışan yer alırken, özellikle şantiye sahasında yürütülen kazıklı temel imalatları dikkat çekti. Görüntüler, işçilerin ve ekipmanların planlı bir çalışma temposuyla alandaki faaliyetlerini sürdüğünü gösteriyor.

Bakanlık incelemesi:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü, sel sonrası ortaya atılan iddialar üzerine 18 Ekim tarihinde teknik bir inceleme gerçekleştirdiğini açıkladı. İl Müdürlüğü, yapılan denetimlerde stadyumda herhangi bir yapısal olumsuzluk tespit edilmediğini; Aslanvadi Projesi şantiye sahasında da olumsuz bir durumun saptanmadığını bildirdi. Açıklamada, projede kazıklı temel çalışmalarının sürdüğü ve kamuoyunda oluşan endişelerin teknik incelemeler sonucunda gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Yetkililerin verdiği bilgiler ve havadan kayıtlar, bölgede devam eden müdahalelerin altyapı ve güvenlik odaklı olduğunu gösteriyor. Saha faaliyetleri ile bakanlık açıklamaları, sürecin yakından takip edildiğine dair kamuoyuna bilgi sağladı.

İSTANBUL&#039;DA 14 EKİM&#039;DE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞIŞLARIN ARDINDAN SEL VE SU BASKINLARIYLA GÜNDEME...

İSTANBUL'DA 14 EKİM'DE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞIŞLARIN ARDINDAN SEL VE SU BASKINLARIYLA GÜNDEME GELEN GALATASARAY STADININ ÇEVRESİNDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gazze'de hastane jeneratörleri için bakım yağı tükendi
images

Geleceğe nefes: Edremit'te öğrenciler fidan dikti ve hayvanları ziyaret etti
images

Mavi listenin seçtiği isim meclis oylamasına sunuluyor: Ece Baysal Güngör
images

Van OSB başkanından tarafsız basına vurgu: gazeteciler günü mesajı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ankara istikameti Turgut Özal viyadüğünde çarpışma: yolcular panik yaşadı, yaralanma yok

Kırıkkale'de dron devrede: yaya olarak kaçma planı bozuldu

Malatya'da viyadükte otobüs ile kamyon çarpıştı, trafik bir saat kontrollü sağlandı

Sermaye piyasalarına güçlü destek ve 2027 bütçesinin öncelikleri

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

tasfiye edilen yatırım fonlarına ilişkin düzenleme komisyondan geçti

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi