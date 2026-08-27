Selçuklu taşlarının tanıklığında binler Ahlat'ta buluştu

Bitlis’in Ahlat ilçesinde yer alan ve dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlıklarından biri kabul edilen Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, Malazgirt Zaferi’nin 955. yıl dönümü kapsamında yoğun ziyaretçi akınına uğradı. UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesinde yer alan ve yaklaşık 210 dönümlük alana kurulu tarihi mezarlık, etkinlikler boyunca hem yerli hem yabancı misafirlerin uğrak noktası oldu.

Ziyaretçi akını ve anma etkinlikleri:

Malazgirt anma programları için Türkiye’nin farklı illerinden Ahlat’a gelen vatandaşlar, mezarlığı dolaşarak burada yatan atalarını yad etti ve mezar taşlarını yakından inceleme fırsatı buldu. Katılımcılar, tören alanındaki konuşmaları dinleyip mezarlıkta dua ederek anma törenlerini tamamladı. Ziyaretçiler arasında Cumhurbaşkanımıza eşlik eden vatandaşlar da yer aldı ve etkinlikler büyük ilgi gördü.

Osmaniye’nin Güziçi ilçesinden gelen Mehmet Ali Çalkan, ziyaret amaçlarını şöyle özetledi: 'Bin yıl önceki mezar taşlarını, atalarımızın verdiği savaşları ve bu topraklardaki mirası gördük. Atalarımız bize güzel bir miras bırakmış. Biz de Türk gençleri olarak bu süreci devam ettireceğiz.'

Adıyaman’dan gelen Ekrem Çadır ise 'Cumhurbaşkanımıza eşlik ettik. Onun yanında olmaktan dolayı gururluyuz. 955 yıl önceki şahlanışın ve gururun coşkusunu yaşıyoruz' sözleriyle duygularını paylaştı. Ziyaretçiler arasında duygusal anlar yaşanırken, törenlerin milli ve kültürel hafızayı canlı tuttuğu gözlendi.

Taşların anlatısı: anıtsal mezarlar ve açık hava müzesi:

Selçuklu Meydan Mezarlığı, üzerinde yer alan kabartma, motif, süsleme, kitabe ve çeşitli oyma örnekleriyle adeta bir açık hava müzesi görünümü sunuyor. Anadolu’nun Orhun Abideleri olarak nitelendirilen mezar taşları, dönemin sanat anlayışını ve bölgenin Türk-İslam tarihi içindeki önemini gözler önüne seriyor. Tescilli eser niteliğindeki bu mezar taşları ziyaretçiler için hem estetik hem de tarihsel bir okuma alanı oluşturuyor.

Ziyaretçilerden Ali Coşkun, tarihi mekânda dolaşmanın kendisinde büyük gurur uyandırdığını belirterek, 'Çok mutlu oldum, çok gururlandım. Burada atalarımızı yad ettik. Allah devletimizi daim etsin' dedi. Adıyaman’ın Besni ilçesinden gelen Gökhan Serter de şüheda ve gaziler için dua etmenin kendileri açısından anlamlı olduğunu vurguladı ve mezarlığın manevi atmosferine dikkat çekti.

Tarihi dokusu, abidevi mezar taşları ve taşıdığı kültürel mirasla Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, Malazgirt Zaferi’nin yıldönümünde Türkiye’nin dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırlayarak tarih ve kültür turizminin önemli bir durağı olduğunu bir kez daha gösterdi. Bölge, hem anma törenleri hem de kültürel miras turizmi açısından yoğun ilgi görmeyi sürdürüyor.

BİTLİS’İN AHLAT İLÇESİNDE BULUNAN VE DÜNYANIN EN BÜYÜK TÜRK-İSLAM MEZARLIKLARINDAN BİRİ OLARAK GÖSTERİLEN AHLAT SELÇUKLU MEYDAN MEZARLIĞI, MALAZGİRT ZAFERİ’NİN 955. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA YOĞUN ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI.