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Selin yaralarını saran ilçede işini kaybeden kadın kendi dükkanını açtı

2021 Bozkurt selinde işini yitiren Şükriye Görgü, AFAD konteynerinde başladıktan sonra TOKİ'nin inşa ettiği dükkâna taşınarak kendi mağazasını açtı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 10:23

GÜNCELLEME: 18 Ağustos 2026 - 10:42

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EDİTÖR: Aslı Han

Selin yaralarını saran ilçede işini kaybeden kadın kendi dükkanını açtı

Bozkurt'ta yeniden dirilen esnaf

11 Ağustos 2021'de Batı Karadeniz'i vuran sel felaketinden en çok etkilenen yerlerden biri olan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi, büyük bir yıkım yaşamıştı. O günlerde onlarca bina hasar gördü, 65 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise kayboldu. Felaketin ardından devlet kurumlarının yürüttüğü yeniden inşa çalışmalarıyla ilçe toparlanmaya başladı ve yeni yaşam alanları ile işyerleri oluşturuldu.

Konteynerden dükkana: Şükriye Görgü'nün hikayesi

Sel sırasında çalıştığı ayakkabı dükkanının kapanmasıyla işsiz kalan ilçe sakini Şükriye Görgü, AFAD tarafından kurulan konteynerlerden birinde satış yapmaya başladı. Yaklaşık beş ay boyunca konteynerde çalışarak geçimini sağlayan Görgü, daha sonra TOKİ tarafından ilçede inşa edilen iş yerlerinden birine taşındı ve bugün kendi mağazasının sahibi olarak iş hayatına devam ediyor.

Görgü, süreci anlatırken ilçede başlangıçta mağaza ve yolların bile kullanılamadığını, konteynerlerin kendileri için geçici ama hayati bir çözüm olduğunu vurguladı. 'Selden önce bir iş yerinde çalışıyordum. Fakat selden sonra işveren kendi mağazasını kapattı. Dükkanın kapanmasından dolayı ben de işsiz kaldım' sözleri, felaketin istihdam üzerindeki doğrudan etkisini özetliyor.

Zorluklar, dayanışma ve gelecek beklentisi

Görgü, yaşanan kayıpların acısının hiç bitmeyeceğini belirtirken, maddi yaraların büyük ölçüde sarıldığını da kabul ediyor: '2021 şu anda tamamıyla yaralarımız sarıldı mı, evet. Maddi olarak yaralarımız sarıldı ama can kayıpları yaşayanların yarası hiçbir zaman sarılmayacaktır.'

Aynı zamanda ilçede yaşanan fiziki dönüşümün, Bozkurt'u daha düzenli ve ferah bir yer haline getirdiğini söylüyor. Sel sonrasında bazı esnaf ve aileler ilçe dışına taşınsa da, kurulan yeni işyerleri ve yenilenen yaşam alanları sayesinde geri dönüşlerin olduğunu, bunun da ilçenin toparlanmasını hızlandırdığını ifade ediyor.

Sel anındaki kişisel deneyimini de paylaşan Görgü, o gece 1,5 yaşındaki oğluna ulaşma çabasını anlattı. Çocuğuna ancak akşam saat 23.30 civarında ulaşabildiğini belirten Görgü, evinin selden etkilenmemesine rağmen birçok kişiyi evinde ağırladıklarını ve o gece sabaha kadar uyumadıklarını söyledi. Bu anılar, felaketin bireysel ve toplumsal boyutlarını birlikte gözler önüne seriyor.

İlçede kurulan kalıcı işyerlerinden birinin sahibi olması, Görgü için sadece ekonomik bir geri dönüş değil, aynı zamanda prestij ve umut kaynağı oldu. 'Bir mağaza sahibi oldum, çalışan statüsünden çıktım. Şu anda da kendi iş yerimde çalışmaya devam ediyorum' sözleri, bireysel iyileşme ile toplumsal yeniden inşa arasındaki bağlantıyı özetliyor.

Bozkurt'ta yapılan fiziki çalışmaların ve sağlanan desteklerin etkisiyle hayat normale dönme yolunda ilerliyor. Ancak ilçenin tam anlamıyla toparlanmasının zaman aldığı, manevi yaraların ise kalıcı izler bıraktığı vurgulanıyor. Görgü'nün hikayesi, afet sonrası destek mekanizmalarının somut bir sonucu olarak hem kişisel bir zaferi hem de toplumun yeniden ayağa kalkma çabasını temsil ediyor.

KASTAMONU BOZKURT İLÇESİNDE SELDEN SONRA DÜKKAN AÇAN ŞÜKRİYE GÖRGÜ

KASTAMONU BOZKURT İLÇESİNDE SELDEN SONRA DÜKKAN AÇAN ŞÜKRİYE GÖRGÜ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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