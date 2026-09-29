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Serada çalışırken fenalaşan çiftçinin 15 günlük yaşam mücadelesi sona erdi

Antalya'nın Serik ilçesi Deniztepesi Mahallesi'nde serada sulama yaparken fenalaşan 57 yaşındaki Ahmet Şahin, 15 günlük yoğun bakım sürecinin ardından hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 16:59

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Serada çalışırken fenalaşan çiftçinin 15 günlük yaşam mücadelesi sona erdi

olayın ayrıntıları:

Antalya'nın Serik ilçesi Deniztepesi Mahallesi'nde serada sulama yaparken aniden fenalaşan 57 yaşındaki Ahmet Şahin, serada bulunan çalışanlar tarafından fark edildi. Çalışanların ihbarı üzerine 112 Acil ekipleri olay yerine sevk edildi ve ilk müdahalenin ardından Şahin, ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

hastanedeki tedavi süreci:

Serik Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından, hayati tehlike sebebiyle Şahin, daha ileri tetkik ve tedavi amacıyla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde takip altına alındı. Yoğun bakımda sürdürülen tedavi süreci 15 gün boyunca devam etti; verilen tüm tıbbi müdahalelere rağmen Şahin yaşamını yitirdi.

cenaze ve nakil bilgileri:

Şahin'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Ailesinden edinilen bilgiye göre cenazenin yarın Deniztepesi Merkez mezarlığına defnedileceği bildirildi.

ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNDE SERADA SULAMA YAPARKEN YERE YIĞILAN 57 YAŞINDAKİ ÇİFTÇİ, KALDIRILDIĞI...

ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNDE SERADA SULAMA YAPARKEN YERE YIĞILAN 57 YAŞINDAKİ ÇİFTÇİ, KALDIRILDIĞI HASTANEDE 15 GÜN SÜREN YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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