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Serkan Özbalta: Antalya kampı sonrası adil sonuç berabere

Serkan Özbalta, Alanyaspor maçının 0-0 bitmesini adil sonuç olarak değerlendirdi; Antalya kampının verimli geçtiğini ve taraftarlara teşekkür etti.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 19:34

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Serkan Özbalta: Antalya kampı sonrası adil sonuç berabere

Erzurumspor teknik direktörü serkan özbalta'nın maç değerlendirmesi:

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Serkan Özbalta, karşılaşmanın genel değerlendirmesini ve takımın durumunu paylaştı.

kamp süreci ve kadro uyumu:

Üç haftalık milli aranın ardından Eyüpspor maçına hazırlık sürecinin başlangıcı olarak gördükleri Antalya kampına değinen Özbalta, kampı verimli bulduğunu söyledi. "Bir haftadır da Antalya’dayız. İyi geçen bir kamp dönemi oldu." ifadesini kullanan Özbalta, takıma sonradan katılan çok sayıda oyuncunun uyum sürecinin kamp dönemiyle olumlu yönde ilerlediğini, hem saha içi çalışmalar hem de diyaloglarla bu sürecin yönetildiğini vurguladı.

maçın temposu ve saha koşulları:

Özbalta, maçta iki takımın da net fırsatlar bulduğunu ancak istediği tempoya ulaşamadıklarını belirtti. Alanyaspor’un milli araya formda girdiğini kabul eden teknik adam, "İki takım da istediği oyunu sahaya yansıtamadı. Mücadele gücü yüksek bir maç oldu." diyerek karşılaşmanın fiziksel yönüne dikkat çekti. Saha şartlarının oyuncuları zorladığını, oyunun sık sık iki takım arasında gidip geldiğini ve pozisyonlara bakıldığında sonucun adil olduğunu ifade etti.

Teknik direktör ayrıca taraftarlara teşekkür ederek iç sahada oynanacak Eyüpspor maçına çağrı yaptı. "Taraftarlarımız her maçımıza geliyor. Onlara teşekkür ediyorum. Bize, oyuncularımıza ve kulübümüze inanıyorlar." sözleriyle destek talep eden Özbalta, takımın iç sahada daha iyi bir performans ortaya koymasını beklediklerini söyledi.

TRENDYOL SÜPER LİG’DE DEPLASMANDA CORENDON ALANYASPOR İLE GOLSÜZ BERABERE KALAN ERZURUMSPOR FK’DA...

TRENDYOL SÜPER LİG’DE DEPLASMANDA CORENDON ALANYASPOR İLE GOLSÜZ BERABERE KALAN ERZURUMSPOR FK’DA TEKNİK DİREKTÖR SERKAN ÖZBALTA, KARŞILAŞMANIN ARDINDAN YAPTIĞI AÇIKLAMADA, İKİ TAKIMIN DA NET POZİSYONLAR BULDUĞUNU BELİRTEREK MAÇIN HAKKININ BERABERLİK OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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