Servis aracıyla motosiklet arasındaki tehlikeli manevralar videoya yansıdı, şoför hakimliğe sevk edildi

Esenyurt'ta servis aracı ile motosiklet arasında gerilim

Esenyurt Haramidere Bağlantı Yolu Regnum Sitesi karşısında sabah saatlerinde servis aracı ile bir motosiklet arasında trafik güvenliğini tehlikeye düşüren hareketlerin yer aldığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis merkezine telefonla ihbarda bulunuldu.

Görüntülerin polis ve savcılık sürecini tetiklemesi:

Sosyal medyada yayılan videoda, servis aracının sürücüsü ile plakası henüz tespit edilemeyen motosiklet arasında tehlike oluşturan davranışlar yer aldı. İhbarın ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında temin edilen şüphelinin servis şoförü M.O. olduğu belirlendi ve M.O. gözaltına alındı.

Savcılık işlemleri ve hakimliğe sevk:

Olayla ilgili nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda şüpheli M.O. hakkında Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma, Silahla Kasten Yaralamaya Teşebbüs ve Ulaşım Araçlarının Hareketinin Engellenmesi, Alıkonulması suçlarından soruşturma açıldı.

M.O., 27 Eylül tarihinde mevcutlu olarak Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildiği bildirildi.

Soruşturma ve adli süreç devam ediyor; ilgili makamlar delil toplama ve görüntü incelemelerini sürdürüyor.

Esenyurt’ta servis şoförü silahla yaralamaya teşebbüs suçundan tutuklama talebiyle sevk edildi