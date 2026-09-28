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Set vermeden yükseliş: Yenişehir sezona galibiyetle başladı

Yenişehir Belediyespor, 2026-2027 sezonuna Çekirge Spor Salonu'nda Güner Karakaya'yı 3-0 yenerek set vermeden başladı; ilk iç saha maçı 30 Eylül.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 13:04

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Set vermeden yükseliş: Yenişehir sezona galibiyetle başladı

Maçın özeti:

Yenişehir Belediyespor Voleybol Takımı, 2026-2027 sezonunun ilk resmi maçında Çekirge Spor Salonu'nda Güner Karakaya Spor Kulübü ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler rakibine set vermeden sahadan ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk seti 25-19 ile Yenişehir lehine sonuçlandı. İkinci sette de üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, seti 25-20 kazanarak durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü sette oyunun kontrolünü tamamen eline alan sarı-lacivertliler, seti 25-14 ile tamamlayıp maçı 3-0 ile bitirdi.

Oyunun kilit noktaları:

Set skorlarının giderek açılması, Yenişehir'in maç boyunca kontrolü elinde tuttuğunu gösterdi. İlk iki sette rakibe karşı süreklilik sağlayan performans, üçüncü sette daha belirgin bir üstünlüğe dönüştü. Teknik ekibin planlaması ve oyuncuların disiplinli oyunu maçın belirleyici unsurları olarak öne çıktı.

Başkanın değerlendirmesi:

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, alınan net galibiyetten duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: "Voleybol takımımız sezona güzel bir başlangıç yaptı. Güner Karakaya Spor Kulübü karşısında ortaya koydukları mücadele ve aldıkları 3-0’lık galibiyet dolayısıyla sporcularımızı ve teknik ekibimizi yürekten kutluyorum. Yenişehir sizinle gurur duyuyor"

İç saha sınavı ve beklentiler:

İlk haftayı galibiyetle tamamlayan Yenişehir Belediyespor, bir sonraki maçını kendi sahasında oynayacak. 30 Eylül Çarşamba günü saat 19.00'da Yenişehir Spor Salonu'nda gerçekleşecek karşılaşmada rakip YSK Yıldız Spor olacak.

Kulüp, sezonun ilk iç saha maçında tribün desteğini arkasına alarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Bu başlangıç, takımın lig sürecindeki beklentilerini destekleyen moral verici bir işaret olarak değerlendiriliyor.

YENİŞEHİR BELEDİYESPOR VOLEYBOL TAKIMI, 2026-2027 SEZONUNUN İLK MAÇINDA GÜNER KARAKAYA SPOR...

YENİŞEHİR BELEDİYESPOR VOLEYBOL TAKIMI, 2026-2027 SEZONUNUN İLK MAÇINDA GÜNER KARAKAYA SPOR KULÜBÜ’NÜ 3-0 MAĞLUP EDEREK SEZONA GALİBİYETLE BAŞLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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