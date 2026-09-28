Devrek'te kadınlarla yaşatılan eski lezzetler

Devrek'te bir restoran, eski tatları yaşatıyor:

50 yaşındaki Yadigar Benli, Zonguldak'ın Devrek ilçesinde işlettiği restoranda, tamamı kadınlardan oluşan ekiple yöresel yemekleri hazırlıyor. Malaydan kara mancar (kara lahana) yemeğine, cevizli keşli makarnadan yörede 'kiren' adıyla bilinen kızılcık suyuna kadar geleneksel tatlar müşterilere sunuluyor.

Benli, haftanın bir gününü yöresel yemeklere ayırdığını; kadın çalışanlarıyla birlikte mutfağa girip hazırlanan yemeklerin aynı gün servis edildiğini söylüyor.

Malay ve çiğce geleneği:

Benli malayın hazırlanışını şu sözlerle anlatıyor: Malay kaynar suya mısır unu eklenip sürekli karıştırılarak hazırlanıyor; ceviz ve tereyağıyla servis ediliyor. Yörede süt kaymağından yapılan çiğce de malayla birlikte tüketiliyor. Malayın hazırlanışındaki ısrarcı karıştırma ve çırpılma süreci, geçmişte yokluk zamanlarının hızlı pişen yemeği olmasını sağlamış.

Benli ayrıca malayın ayrıntılarını şöyle aktarıyor: Malayımız kaynar suya mısır ununu atmakla beraber karıştırarak ve bayağı bir çırpılma sürecinden geçerek hazırlanıyor. Eskilerde yokluk zamanlarında büyüklerimizin hızlı pişebilen bir yemeğiydi. Cevizimiz var içerisinde, tereyağıyla yapılan ve olmazsa olmazı bize göre çiğce. Çiğcemiz tereyağı ve cevizle beraber kullanılıyor

Çeşitlilik, müşteriler ve gelecek kuşaklar:

Restoranda sunulan tarifler arasında cevizli keşli makarna da yer alıyor; Benli bazı müşterilerin makarnayı sarımsaklı yoğurtla, bazılarının ise pekmezle tercih ettiğini belirtiyor. Menüde ayrıca beyaz baklava, cevizli kömeç, börek üstü tavuk ve kabalak gibi yöresel ürünler de yapılıyor.

Müşterilerin ilginin yüksek olduğunu söyleyen Benli, kültürün aktarılmasının önemine vurgu yapıyor ve haftada bir gün yapılan uygulamayı anlatıyor: Haftanın bir günü özellikle yöresel bir gün yapmaya çalışıyorum. Bu kültürü devam ettirmeye, sürdürmeye çalışıyorum. Beğeniyorlar ve özlüyorlar. Özlenen yemekler oldu artık bunlar

Son olarak Benli, kültürü yaşatmayı sürdüreceklerini ve gençlere çağrıda bulunacaklarını ifade ediyor: Sağlığımız el verdiği sürece kültürümüzü devam ettirmeye çalışacağız. Gençlere de tavsiyemiz; onlar da sevsinler, bizim arkamızdan devam ettirsinler

ZONGULDAK'IN DEVREK İLÇESİNDE RESTORAN İŞLETEN 50 YAŞINDAKİ YADİGAR BENLİ, TAMAMI KADINLARDAN OLUŞAN EKİBİYLE YÖRESEL YEMEKLERİ HAZIRLAYARAK MÜŞTERİLERİNE SUNUYOR. MALAYDAN KARA MANCARLI YEMEĞE, CEVİZLİ KEŞLİ MAKARNADAN YÖREDE "KİREN" ADI VERİLEN KIZILCIK SUYUNA KADAR GEÇMİŞTEN TATLARI HAZIRLAYAN BENLİ, BU YEMEKLERİN GELECEK NESİLLER TARAFINDAN DA BİLİNMESİNİ İSTİYOR.