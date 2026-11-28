olayın ayrıntıları:

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Eski Garaj mevkisinde meydana gelen olayda bir iş yerine pompalı tüfekle ateş açıldığı bildirildi. Olayın gerçekleştiği tarih 26 Kasım olarak kayıtlara geçti. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

şüphelilerin yakalanması ve adli süreç:

Asayiş ekiplerinin kısa süreli çalışması sonucu olayla bağlantılı olduğu belirlenen 2 şüpheli ilk etapta yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bu şüpheliler adliyeye sevk edildi; ilk duruşmada bir şüpheli tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmayı sürdüren ekipler, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen üçüncü bir şüpheliyi daha tespit ederek gözaltına aldı. Bu şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ele geçirilen malzemeler ve soruşturmanın seyrı:

Üçüncü şüphelinin adresinde yapılan aramalarda uyuşturucu içerikli hap, tabanca, fişekler, şarjörler ve çeşitli silah parçaları ele geçirildi. Güvenlik güçleri, ele geçirilen malzemelerle ilgili kriminal inceleme ve balistik çalışmaları yürütüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor; kolluk kuvvetleri bağlantı ihtimali bulunan diğer kişi ve unsurları tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, delillerin değerlendirilmesinin ardından soruşturmanın yönü ve olası ek işlemler hakkında kamuoyunu bilgilendireceklerini belirtti.

KONYA’NIN SEYDİŞEHİR İLÇESİNDE BİR İŞ YERİNE POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇILMASI OLAYIYLA İLGİLİ YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINAN 3 ŞÜPHELİDEN 2’Sİ TUTUKLANDI.