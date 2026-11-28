Kaza yerinde ilk bilgiler:

Alınan bilgiye göre, Kızıltepe-Viranşehir kara yolu Sürekli mevkiinde seyreden bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin plakaya ve sürücü bilgilerine ulaşılmadı.

sağlık ekiplerinin müdahalesi:

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza mahallinde yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralılar, takip eden ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

soruşturma ve trafik akışı:

Kaza sonrası bölgeye gelen ekipler olay yerinde inceleme başlattı. Kazanın meydana geldiği güzergahta trafik akışı ekiplerin çalışması süresince kontrollü olarak sağlandı ve olayla ilgili adli tahkikat sürüyor.

MARDİN'İN KIZILTEPE İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKARAK TAKLA ATAN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI. İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ.