Olayın ayrıntıları:

Alınan bilgiye göre olay, Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde meydana geldi. İlçede yaşayan Mehmet G. (19), oyuncak arabasını iple çekerek yolda ilerlediği sırada bir sürücünün tekme ve tokatlarla süren saldırısına uğradı.

Saldırı anları, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler kısa sürede çevredeki vatandaşların dikkatini çekti ve tepki oluştu.

Görgü tanıkları ve güvenlik güçlerinin müdahalesi:

Olayı gören vatandaşlar saldırgana müdahale etti. Bu sırada yoldan geçen jandarma ekipleri, şüpheliyi vatandaşların elinden alarak polise teslim etti.

Gözaltına alınan sürücü, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve güvenlik kamerası görüntüleri dosyada delil olarak yer alıyor.

KAHRAMANMARAŞ’TA ARABASINI İPLE ÇEKEREK YOLDA İLERLEYEN 19 YAŞINDAKİ ENGELLİ GENÇ TEKME TOKATLI SALDIIYA UĞRADI. O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINCA KAYDEDİLDİ.