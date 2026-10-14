Dolar 49,3920 +0,05%
Euro 55,3197 +0,11%
Bist 12.217,20 -0,27%
Altın Gram 6.609,21 -0,37%
EUR/USD 1,1194 -0,08%
Brent Petrol 106,35 +0,62%
--°

Sezaryen oranlarını düşük tutan uygulamalar için hastane personeline teşekkür

Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinde sezaryen oranları Türkiye ortalamasının altında kalan birimlere teşekkür belgeleri sunuldu.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 13:21

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Sezaryen oranlarını düşük tutan uygulamalar için hastane personeline teşekkür

teşekkür töreni düzenlendi

Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinde, Sağlık Bakanlığı'nın sezaryen oranlarını düşürme ve normal doğumu destekleme eylem planı kapsamında yürütülen çalışmaların sonucu olarak bir teşekkür töreni düzenlendi. Hastane, Anne Dostu ve Bebek Dostu Hastane unvanlarına sahip olarak, sezaryen oranlarının Türkiye ortalamasının altında kalması nedeniyle başarı gösteren birimlerini onurlandırdı.

hangi birimler ödüllendirildi:

Törende Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları, Doğum Ünitesi, Kadın Doğum Servisi, Gebe Okulu ve Anne Sütü Birimi çalışanlarına teşekkür belgeleri takdim edildi. Belgeler, Başhekim Op. Dr. Hasan Keser, Başhekim Yardımcısı Dr. Yener Tutaş ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sibel Yiğit tarafından verildi.

başhekimin değerlendirmesi:

Başhekim Op. Dr. Hasan Keser törende yaptığı konuşmada, anne ve bebek sağlığının korunmasının, anne adaylarının doğum sürecinde doğru bilgilendirilmesinin ve normal doğumun desteklenmesinin öncelikler arasında olduğunu vurguladı. Keser, "Anne Dostu ve Bebek Dostu Hastane unvanlarımızın yanı sıra, sezaryen oranlarımızın Türkiye ortalamasının altında olması, anne ve bebek sağlığına yönelik çalışmalarımızın önemli bir göstergesidir. Bu başarıda emeği bulunan hekimlerimize, ebelerimize, hemşirelerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Amacımız, her anne adayına güvenli, nitelikli ve ihtiyaçlarına uygun sağlık hizmeti sunarken, tıbbi gereklilikler doğrultusunda normal doğumu desteklemek ve anne-bebek sağlığını en üst düzeyde korumaktır. Bu doğrultuda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

MEHMET AKİF ERSOY ÇANAKKALE DEVLET HASTANESİNİN SEZARYEN ORANLARININ TÜRKİYE ORTALAMASININ ALTINDA...

MEHMET AKİF ERSOY ÇANAKKALE DEVLET HASTANESİNİN SEZARYEN ORANLARININ TÜRKİYE ORTALAMASININ ALTINDA OLMASI NEDENİYLE BU BAŞARIYA KATKI SUNAN BİRİMLERE TEŞEKKÜR BELGELERİ TAKDİM EDİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sinop'ta hayırsever desteğiyle Kızılay'ın yeni kan alma birimi açıldı
images

Muğla huzurevinde gece denetimi: yaşlı bakım süreçleri ayrıntılı incelendi
images

Sinop'ta hayırsever destekli kan alma birimi hizmete girdi
images

Çine'de hayatı kolaylaştıran Vefa: yaşlı ve engellilere düzenli destek

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de tartışma cinayetle sonuçlandı: oğul babasının cansız bedenini bir gün yanında tuttu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ev sahipliğinde değerlendirici derinleşme eğitimi

Kızılkeçili'de eski muhtarlara vefa

Memleket dönüşü peyzaj bilgisini çilek bahçesine taşıdı

TREND HABERLER

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Bandırma'da fabrikada alevlerle mücadele: Ayhan Sezer Yağ Fabrikası'nda yangın