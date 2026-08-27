Sıcakla yarışan Yerköy'de çerezlik ayçiçeği sezonu açıldı

Sıcak altında geleneksel yöntemle başlanan hasat

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde sezonun ilk çerezlik ayçiçeği hasadı başladı. Aşırı sıcak koşullarında yürütülen çalışmalarda modern makineleşme yerine yerel uygulamalar tercih edilirken, tarladaki çalışmalar dron ile havadan kayda alındı.

Tarlada hasat süreci:

Hasat edilen ayçiçekleri önce köklerinden kesildi, ardından işçiler tarafından tek tek toplanarak patoz makinesine atıldı. Patozdan ayrılan çekirdekler daha sonra kurutulmak üzere harmana seriliyor. Bu yöntemle yürüyen işlemler, tarlada yoğun emek ve süreklilik gerektiriyor; görüntülerde 11 dönümlük tarlanın rengarenk görünümü dikkat çekti.

Tarla sahibinin açıklamaları:

Tarla sahibi Ali Arslan, bunun Yerköy'de sezonun ilk hasadı olduğunu belirterek makineyle dövme işlemine başlandığını ve kısa süre içinde harmana serme işleminin yapılacağını söyledi. Arslan, alım için bölgede faaliyet gösteren 3 esnaf ile görüşeceklerini, alanın 11 dönüm (11 bin metrekare) olduğunu ve ayçiçeklerini üç gün önce kestiklerini ifade etti. Arslan, hasadın bugün içinde bitmesini umduklarını ve tüm çiftçilere bol kazanç dileklerini iletti.

Sezonun açılmasıyla birlikte Yerköy'de tarlarda yoğun mesai sürüyor; dron kayıtları ise hem hasat sürecinin takibi hem de bölgedeki üretim görselliğinin belgelendirilmesi açısından önem taşıyor.

YOZGAT'IN YERKÖY İLÇESİNDE SEZONUN İLK ÇEREZLİK AYÇİÇEĞİ HASADI BAŞLADI.