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Siirt'te altyapıya yönelik beton ve parke üretim üssü kuruluyor

Siirt Valiliği, İl Özel İdaresi kaynaklarıyla 6 bin m2'ye beton santrali ve kilitli parke tesisi kuruyor; Eylül 2026'da günlük 1.000 m2+ üretim hedefleniyor.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 10:40

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Siirt'te altyapıya yönelik beton ve parke üretim üssü kuruluyor

Siirt'te beton santrali ve kilitli parke üretim tesisi kuruluyor

Siirt Valiliği tarafından başlatılan proje kapsamında kentte altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere yeni bir üretim tesisi kurulumu başladı. Kurulumun tamamlanmasının ardından tesiste kent merkezi ve kırsal bölgelerin ihtiyaç duyduğu kilitli parke taşları ile beton malzeme üretimi gerçekleştirilecek.

tesisin boyutu ve üretim kapasitesi:

Açıklamada tesisin 6 bin metrekarelik bir alan üzerine inşa edileceği belirtildi. Yatırımın hedefleri arasında Eylül 2026'da seri üretime geçmek ve günlük bin metrekare ve üzeri üretim kapasitesine ulaşmak bulunuyor. Bu kapasite, planlandığı şekilde gerçekleşirse bölgedeki altyapı projelerine düzenli malzeme arzı sağlayacak.

yatırımın kaynakları ve beklenen etkisi:

Valilik açıklamasına göre tesisin ihtiyaç duyduğu malzemeler İl Özel İdaresinin öz kaynaklarıyla temin edilecek. Yatırımın amaçları arasında altyapı çalışmalarının hızlandırılması ve sahadaki tedarik süreçlerinin kısaltılması yer alıyor. Kurulumun tamamlanmasıyla birlikte saha üretimi sayesinde lojistik sürelerin azalması ve projelerin daha hızlı ilerlemesi bekleniyor.

Başlatılan tesis çalışmaları, Siirt’in hem kent merkezi hem de kırsal alanlardaki altyapı gereksinimlerine doğrudan cevap verecek şekilde planlanıyor. Yatırımın takvimi ve üretim kapasitesi, yerel yönetimin proje öncelikleri doğrultusunda takip edilecek.

SİİRT’İN ALTYAPISINI GÜÇLENDİRECEK BETON SANTRALİ VE PARKE TAŞI ÜRETİM TESİSİNİN KURULUMU...

SİİRT’İN ALTYAPISINI GÜÇLENDİRECEK BETON SANTRALİ VE PARKE TAŞI ÜRETİM TESİSİNİN KURULUMU BAŞLADI

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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