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Siirt'te Gümüşkaş çevresinde otluk yangını, ekipler yerleşimleri korumaya çalışıyor

Siirt'in Baykan ilçesi Gümüşkaş'ta çıkan otluk yangını rüzgârın etkisiyle yayıldı; Baykan ve Veysel Karani itfaiye ekipleri yerleşimleri korumak için müdahale ediyor.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 20:03

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Siirt'te Gümüşkaş çevresinde otluk yangını, ekipler yerleşimleri korumaya çalışıyor

olayın gelişimi:

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Gümüşkaş bölgesinde otluk alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgârın etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı ve çevrede alevlerin seyrini değiştirebilecek rüzgâr koşulları görülüyor.

müdahale ve koordinasyon:

Yangının fark edilmesinin ardından bölgeye Baykan ve Veysel Karani beldesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak ve söndürmek için arazide yoğun çalışma başlattı; öncelik, alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmasını engellemek şeklinde belirlendi.

saha çalışmasının öncelikleri:

Ekipler, yangına müdahale ederken yerleşimlerin korunmasına odaklanıyor ve alevlerin yerleşimlere ulaşmaması için önlemler alınıyor. Söndürme ve kontrol çalışmaları sahada devam ediyor, durumla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

BAYKAN’DA BÜYÜK YANGIN

BAYKAN’DA BÜYÜK YANGIN

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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