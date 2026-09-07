Siirt'te Gümüşkaş çevresinde otluk yangını, ekipler yerleşimleri korumaya çalışıyor

olayın gelişimi:

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Gümüşkaş bölgesinde otluk alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgârın etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı ve çevrede alevlerin seyrini değiştirebilecek rüzgâr koşulları görülüyor.

müdahale ve koordinasyon:

Yangının fark edilmesinin ardından bölgeye Baykan ve Veysel Karani beldesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak ve söndürmek için arazide yoğun çalışma başlattı; öncelik, alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmasını engellemek şeklinde belirlendi.

saha çalışmasının öncelikleri:

Ekipler, yangına müdahale ederken yerleşimlerin korunmasına odaklanıyor ve alevlerin yerleşimlere ulaşmaması için önlemler alınıyor. Söndürme ve kontrol çalışmaları sahada devam ediyor, durumla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

BAYKAN’DA BÜYÜK YANGIN