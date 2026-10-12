Siirt'te sabah çarpışması park halindeki araçlarla birlikte dört araca hasar verdi

Olayın gelişimi:
Siirt'in Yeni Mahallesi'nde sabah saatlerinde iki otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da kontrolden çıkarak park halindeki iki araca çarptı ve durabildi.
Hasar ve can kaybı:
Kazada yaralanan olmazken, olayda toplam dört araçta maddi hasar meydana geldi. Araçlarda oluşan hasarın boyutuna ilişkin detaylı açıklama yapılmadı.
soruşturma ve trafik:
Olayın ardından yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Kazanın oluş nedeni ve sorumluluk paylaşımı, yürütülecek inceleme sonucunda belirlenecek.
SİİRT'TE ÇARPIŞAN OTOMOBİLLER PARK HALİNDEKİ 2 ARACA DA ÇARPTI. KAZADA ARAÇLARDA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.
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