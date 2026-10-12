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Siirt'te sabah çarpışması park halindeki araçlarla birlikte dört araca hasar verdi

Siirt'in Yeni Mahallesi'nde sabah saatlerinde iki otomobilin çarpışması sonucu kontrolü kaybeden araçlar park halindeki iki araca çarparak toplam dört araçta maddi hasara yol açtı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 10:13

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Siirt'te sabah çarpışması park halindeki araçlarla birlikte dört araca hasar verdi

Olayın gelişimi:

Siirt'in Yeni Mahallesi'nde sabah saatlerinde iki otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da kontrolden çıkarak park halindeki iki araca çarptı ve durabildi.

Hasar ve can kaybı:

Kazada yaralanan olmazken, olayda toplam dört araçta maddi hasar meydana geldi. Araçlarda oluşan hasarın boyutuna ilişkin detaylı açıklama yapılmadı.

soruşturma ve trafik:

Olayın ardından yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Kazanın oluş nedeni ve sorumluluk paylaşımı, yürütülecek inceleme sonucunda belirlenecek.

SİİRT&#039;TE ÇARPIŞAN OTOMOBİLLER PARK HALİNDEKİ 2 ARACA DA ÇARPTI. KAZADA ARAÇLARDA MADDİ HASAR...

SİİRT'TE ÇARPIŞAN OTOMOBİLLER PARK HALİNDEKİ 2 ARACA DA ÇARPTI. KAZADA ARAÇLARDA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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