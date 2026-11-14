Sık susama ve sık idrara çıkma diyabetin sessiz uyarıcısı olabilir

diyabetin sessiz seyri ve belirtiler:

Diyabet, vücudun yeterli insülin üretememesi veya ürettiği insülini etkili kullanamaması sonucunda kan şekerinin yükselmesiyle ortaya çıkan kronik bir hastalıktır. Tip 1 diyabette vücut çok az insülin üretiyor ya da hiç üretemiyor. Tip 2 diyabette ise vücut insülini etkili kullanamıyor ve zamanla insülin üretimi yetersiz kalabiliyor. VM Medical Park Samsun Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Türkan Mete 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında hastalığın belirtileri, risk faktörleri ve erken tanının önemine dikkat çekti.

belirtiler:

Prof. Dr. Türkan Mete belirtiler arasında normalden fazla susama, sık idrara çıkma, halsizlik, bulanık görme ve istemsiz kilo kaybı olduğunu vurguladı. Tip 2 diyabette belirtiler yavaş gelişebildiği için bazı kişilerin kan şekeri yüksekliğini yalnızca yapılan kan testleriyle öğrendiğine dikkat çekildi. Bu tür şikâyeti olanların hekim değerlendirmesini ertelememesi gerekiyor.

risk faktörleri ve tarama:

Tip 2 diyabet gelişiminde ailede tip 2 öyküsü, fazla kilo, fiziksel hareketsizlik ve önceki gebelik diyabeti gibi etkenler risk artırıcı olarak sıralandı. Bu risk faktörlerinden birine sahip kişilerin, şikâyeti olmasa bile tarama gereksinimini hekimleriyle değerlendirmesi önem taşıyor.

tanı ve erken müdahale:

Diyabet tanısında açlık kan şekeri, HbA1c ve gerekli durumlarda şeker yükleme testi olarak bilinen oral glukoz tolerans testi kullanılıyor. HbA1c testi yaklaşık son iki ila üç aylık ortalama kan şekeri düzeyi hakkında bilgi veriyor; hangi testin yapılacağı ve test tekrarının gerekliliği belirtilere ve sağlık durumuna göre belirleniyor.

Prof. Dr. Türkan Mete, kan şekeri uzun süre yüksek seyretirse gözleri, böbrekleri, sinirleri ve kalp-damar sistemini etkileyebileceğini belirterek erken tanı ve düzenli takip sayesinde organ hasarı riskinin azaltılabileceğini, diyabet tanısı alan kişilerin hekim kontrollerini ve kan şekeri takibini ihmal etmemesi gerektiğini söyledi.

PROF. DR. TÜRKAN METE