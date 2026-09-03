Silivri açıklarında Alsu mürettebatından 6 kişi adliyeye sevk edildi

Silivri açıklarındaki gemi kazası soruşturmasında adliye süreci

Silivri açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin soruşturma kapsamında, gözaltına alınan Alsu gemisinde görevli 6 kişi adliyeye sevk edildi.

gözaltına alınanlar ve işlemler:

Kişilerin adli işlemler için sevk edildiği belirtildi; kimlik ve görev dağılımına dair ayrıntılar henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. İfade işlemleri ve adli değerlendirmeler sürecin bir parçası olarak yürütülüyor.

soruşturmanın seyri ve beklentiler:

Soruşturmanın nasıl ilerleyeceği, adli makamların yapacağı değerlendirmelerle netlik kazanacak. Olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor ve ilerleyen saatlerde yeni bilgiler paylaşılması bekleniyor.

Olayın meydana geldiği bölge olarak Silivri açıkları belirtilirken, soruşturma sürecinde tarafların adli mercilerce dinlendiği bildirildi. Kamuoyuna yansıyacak yeni açıklamalar sürecin ilerleyişine göre şekillenecek.

Silivri açıklarında yaşanan gemi kazasına ilişkin gözaltına alınan Alsu gemisinde görevli 6 kişi adliyeye sevk edildi