Dolar 48,2987 +0,01%
Euro 56,3362 +0,36%
Bist 13.941,37 -0,78%
Altın Gram 7.030,01 +2,55%
EUR/USD 1,1629 +0,33%
Brent Petrol 96,38 +0,78%
--°

Silivri açıklarında Alsu mürettebatından 6 kişi adliyeye sevk edildi

Silivri açıklarında yaşanan gemi kazasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, Alsu gemisinde görevli 6 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 15:34

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Silivri açıklarında Alsu mürettebatından 6 kişi adliyeye sevk edildi

Silivri açıklarındaki gemi kazası soruşturmasında adliye süreci

Silivri açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin soruşturma kapsamında, gözaltına alınan Alsu gemisinde görevli 6 kişi adliyeye sevk edildi.

gözaltına alınanlar ve işlemler:

Kişilerin adli işlemler için sevk edildiği belirtildi; kimlik ve görev dağılımına dair ayrıntılar henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. İfade işlemleri ve adli değerlendirmeler sürecin bir parçası olarak yürütülüyor.

soruşturmanın seyri ve beklentiler:

Soruşturmanın nasıl ilerleyeceği, adli makamların yapacağı değerlendirmelerle netlik kazanacak. Olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor ve ilerleyen saatlerde yeni bilgiler paylaşılması bekleniyor.

Olayın meydana geldiği bölge olarak Silivri açıkları belirtilirken, soruşturma sürecinde tarafların adli mercilerce dinlendiği bildirildi. Kamuoyuna yansıyacak yeni açıklamalar sürecin ilerleyişine göre şekillenecek.

Silivri açıklarında yaşanan gemi kazasına ilişkin gözaltına alınan Alsu gemisinde görevli 6 kişi...

Silivri açıklarında yaşanan gemi kazasına ilişkin gözaltına alınan Alsu gemisinde görevli 6 kişi adliyeye sevk edildi

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Beyşehir-Şarkikaraağaç yolundaki kavşak kazasında 7 kişi yaralandı
images

Hasarlı Star II, İstanbul Boğazı'ndan dron görüntüleriyle geçti
images

Gemili Park'ta devrilen ağaç park halindeki araca zarar verdi
images

Mudurnu'da kamyonların çarpışması sonucu sürücü yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Meler'in derbi defteri: dördüncü Fenerbahçe-Beşiktaş randevusu

Mühendislik ve üretim gücü ihracatı büyüttü: savunma ve havacılık ağustosta 511,4 milyon dolar

Eskişehir’den yayalara ayrılan pazar modeli Türkiye’ye örnek

Beyşehir-Şarkikaraağaç yolundaki kavşak kazasında 7 kişi yaralandı

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı