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Silivri açıklarında çarpışan iki ticari gemide 10 mürettebattan haber alınamıyor

Silivri açıklarında ALSU ile TUĞBERK İMAMOĞLU gemilerinin çarpışması sonucu sahil güvenlik ekipleri 10 mürettebatla henüz temas kuramadı, arama sürüyor.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 08:21

GÜNCELLEME: 02 Eylül 2026 - 08:36

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Silivri açıklarında çarpışan iki ticari gemide 10 mürettebattan haber alınamıyor

kaza ve ilk tespitler:

İstanbul açıklarında saat 03.00 civarında meydana gelen kazada, Silivriʼnin yaklaşık 18 mil güneyinde Türk bayraklı iki ticari gemi çarpıştı. Olayda, rotaları farklı olan ALSU ile TUĞBERK İMAMOĞLU gemileri etkilenirken, ilk değerlendirmeler kaza bölgesine sevk edilen ekipler tarafından yapıldı.

gemilerin seyrine ilişkin bilgiler:

Edinilen bilgilere göre, ALSU gemisi Kocaeli’den Aliağa’ya seyir halindeydi. Diğer gemi olan TUĞBERK İMAMOĞLU ise İskenderun Limanı’ndan Karadeniz Ereğli’ye yöneliyordu. Çarpışma sonrası yapılan ön incelemede ALSU gemisinde gözle görülür bir hasar tespit edilmediği bildirildi.

arama kurtarma çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı unsurları ile sahil güvenlik helikopteri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sırasında TUĞBERK İMAMOĞLU gemisinde bulunan 10 personelle henüz irtibat kurulamadığı öğrenildi.

Bölgede devam eden arama kurtarma faaliyetleri yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Yetkililer, ekiplerin çalışmalarını koordineli biçimde yürüttüğünü ve gelişmelerin takip edildiğini belirtti. Olayla ilgili resmi açıklamalar geldikçe bilgi paylaşımı yapılacak.

SİLİVRİ AÇIKLARINDA İKİ TİCARİ GEMİ ÇARPIŞTI: 10 PERSONELDEN HABER ALINAMIYOR

SİLİVRİ AÇIKLARINDA İKİ TİCARİ GEMİ ÇARPIŞTI: 10 PERSONELDEN HABER ALINAMIYOR

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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