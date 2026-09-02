Van'da moment metoduna akademik bakış

Van YYÜ'de TÜBA konferansı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üniversite Konferansları çerçevesinde ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ercümend Arvas'ı memleketinde ağırladı. Üniversite mensupları, lisansüstü öğrenciler ve akademisyenlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Arvas, 'Moment Metoduna Giriş' başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

konferansın içeriği ve vurgular:

Sunumunda yaklaşık yarım asrı aşan akademik deneyimine dayanan teorik yaklaşımları ve uygulama örneklerini paylaşan Prof. Dr. Ercümend Arvas, Moment Metodu'nun elektromanyetik problemlerin çözümünde oynadığı merkezi rolü detaylı biçimde anlattı. Arvas, metodun anten tasarımı, yüksek frekanslı sistemler, mikrodalga uygulamaları ve haberleşme teknolojileri başta olmak üzere pek çok alanda aktif kullanıldığını vurguladı.

Konuşmasında karmaşık problemlerin matematiksel modellenmesini somut örneklerle gösteren Arvas, yöntemin doğrusal operatör denklemlerinin yaklaşık ve minimum hatayla çözümünde ne denli etkin olduğunu açıkladı. Katılımcılara teknolojinin altyapısına dair bağlantılar kuran Arvas, şu ifadeleri kullandı: 'Bugün cebinizde taşıdığınız akıllı telefonlar bu kadar kusursuz çalışıyorsa; modern radarlarda, uçaklarda, savunma sanayiinde ve yüksek frekanslı elektromanyetik sistemlerde kesintisiz güncellemeler yapılıyorsa, arka planda mutlaka bu metot kullanılmıştır.'

katılım, değerlendirmeler ve takdim:

Programın açılış konuşmasını yapan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, uluslararası başarılara imza atmış bir bilim insanını üniversitede ağırlamaktan duydukları memnuniyeti belirtti. Rektör Şevli, etkinliğin lisansüstü öğrenciler ve akademisyenler için verimli bir platform sunduğunu ve genç bilim insanlarının kariyerlerine yeni ufuklar kazandıracağını söyledi.

Sunum ve soru-cevap bölümünün ardından Prof. Dr. Hamdullah Şevli tarafından Prof. Dr. Ercümend Arvas'a günün anısına plaket takdim edildi. Etkinlik, teknik içeriği ve katılımcı etkileşimiyle bölgesel akademi-toplum ilişkisine katkı sağlayan bir buluşma olarak değerlendirildi.

prof. dr. ercümend arvas hakkında:

Prof. Dr. Ercümend Arvas, 1953 yılında Van'ın Çatak ilçesinde doğdu. Eğitimini Van Lisesi ile tamamladıktan sonra lisans ve yüksek lisansını Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektrik Mühendisliği bölümünde gerçekleştirdi. Doktora derecesini 1983 yılında Syracuse University (ABD) bünyesinde aldı ve aynı yıl Yıldız Üniversitesi'nde akademik kariyerine adım attı.

1984-2014 yılları arasında Rochester Institute of Technology ve Syracuse University gibi kurumlarda uzun yıllar profesör olarak görev yapan Arvas, 2014 yılında Amerika'dan emekli oldu. Türkiye'ye dönüşünün ardından İstanbul Medipol Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde öğretim üyeliği yaptı. Alanında uluslararası düzeyde yayımlanmış çok sayıda makale, bildiri ve kitabı bulunmaktadır.

Akademik başarılarının yanı sıra idari ve stratejik görevler de üstlenen Arvas, 2016-2022 yılları arasında ASELSAN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. 22 Eylül 2023 tarihinden itibaren ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca 9 Nisan 2025 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyeliği'ne atanmıştır.

PROF. DR. ERCÜMEND ARVAS, MEMLEKETİ VAN'DA "MOMENT METODUNA GİRİŞ" BAŞLIKLI VİZYONER BİR KONFERANS VERDİ