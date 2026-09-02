Ardahan'da meralarda yoğun mesai: hasat ve balyalama havadan görüntülendi

Ardahan'da hasat yoğunluğu

Ardahan'da tarım arazilerinde hasat dönemiyle birlikte çiftçilerin yoğun mesaisi hız kazandı. Günün erken saatlerinde meralara çıkan üreticiler, traktör ve tarım makineleriyle biçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hasadın ardından yapılan balya hazırlama ve yükleme işleri, bölgedeki günlük ritmin merkezine oturdu.

biçim ve balyalama süreci:

Çayır ve mera alanlarının geniş olduğu kentte biçilen otlar, balya makineleriyle toplanarak düzenli balyalara dönüştürülüyor. Hazırlanan balyalar, traktör römorklarına yüklenerek depolama alanlarına veya doğrudan hayvancılık işletmelerine taşınıyor. Bu aşamalar biçimden balyalamaya, balyalamadan taşımaya kadar birbirini takip eden yoğun bir emek gerektiriyor.

Çiftçiler, ekipman kullanımı ve zamanlama konusunda deneyimlerini seferber ederek hasadı hızlandırıyor. Özellikle balyaların kışlık yem olarak kritik olduğu dikkate alınarak, çalışmaların titizlikle yürütüldüğü belirtildi.

hayvancılığa etkisi:

Ardahan, Türkiye'de hayvancılık açısından önemli merkezlerden biri; bölgede yaklaşık 360 bin büyükbaş ve 210 bin küçükbaş hayvan bulunuyor. Son günlerde etkili olan yağışlar, ot verimini bir önceki yıla göre artırdı ve üreticilerin verimli balya elde etmesine katkı sağladı. Bu durum, kışlık yem stoklaması açısından üreticilere rahatlık sağlıyor.

Bölgede tarım ve hayvancılık en önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor; dolayısıyla başarılı bir hasat sezonu kırsal ekonomiye doğrudan yansıyor. Balya yükleme ve depolama süreçleri, yıl boyunca hayvan beslemesinin sürekliliğini korumak için kilit önem taşıyor.

havadan görüntüler çalışmanın bütününü gösterdi:

Dron ile kaydedilen görüntülerde, Ardahan ovasındaki geniş meralarda traktörlerin ve tarım makinelerinin aralıksız çalışması net biçimde görüldü. Görüntüler, biçim, balyalama, yükleme ve taşıma gibi adımların nasıl birbirine bağlandığını görselleştirerek tarımdaki emek yoğunluğunu ortaya koydu.

Havadaki perspektif, çalışmaların alan büyüklüğünü ve üretimin yoğunluğunu gözler önüne serdi; bazı üreticiler balyaları doğrudan depolara taşırken, diğerleri römorklarla çiftliklere ulaştırdı. Çiftçilerin alın teriyle yürüttüğü bu süreç, kırsal bölgelerde tarımsal üretimin devamlılığını sağlamaya devam ediyor.

ARDAHAN'DA HASAT MESAİSİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.