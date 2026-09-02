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Alaçatı'da yardım çağrısı üzerine 8 çocukla birlikte 18 Afganistan uyruklu göçmen kurtarıldı

Alaçatı Bozalan'da 31 Ağustos akşamı yardım çağrısı alan Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri, 8'i çocuk 18 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni kurtardı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 09:02

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Alaçatı'da yardım çağrısı üzerine 8 çocukla birlikte 18 Afganistan uyruklu göçmen kurtarıldı

Olayın gelişimi

İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Bozalan mevkiinde, 31 Ağustos saat 21.30 sıralarında bir grup düzensiz göçmenin yardım talebinde bulunduğu yönünde ihbar geldi. Bölgeye sevk edilen ekipler, ihbarın ulaştığı noktada arama ve koordinasyon çalışmalarına başladı.

Müdahale ve kurtarma:

Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Alaçatı/Koldestim) ile Alaçatı Jandarma Karakol Komutanlığı personelinin ortak çalışması sonucunda, karada mahsur kaldıkları tespit edilen gruba ulaşıldı. Yapılan tespitlerde, aralarında 8'i çocuk olmak üzere toplam 18 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen olduğu belirlendi ve ekiplerin zamanında müdahalesiyle kurtarıldılar.

Sonrası işlemler:

Kurtarılan düzensiz göçmenlere olay yerinde ilk kontroller yapıldıktan sonra gerekli idari işlemler uygulandı. Göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

ÇEŞME İLÇESİNDE SAHİL GÜVENLİK VE JANDARMA EKİPLERİNİN ORTAK ÇALIŞMASIYLA 8&#039;İ ÇOCUK 18 AFGANİSTAN...

ÇEŞME İLÇESİNDE SAHİL GÜVENLİK VE JANDARMA EKİPLERİNİN ORTAK ÇALIŞMASIYLA 8'İ ÇOCUK 18 AFGANİSTAN UYRUKLU DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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