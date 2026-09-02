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Samsun Kavak'ta yön levhasına çarpan suv: aileden biri yaşamını yitirdi

Samsun Kavak'ta saat 07.00'de yön levhasına çarpan KİA Sportage'ta Hacer Ter hayatını kaybetti, sürücü dahil 3 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 09:05

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Samsun Kavak'ta yön levhasına çarpan suv: aileden biri yaşamını yitirdi

Samsun Kavak'ta yön levhasına çarpan suv: aileden biri yaşamını yitirdi

Samsun'un Kavak ilçesinde bu sabah saat 07.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Olay yerine gelen ekipler kazanın ardından inceleme başlattı.

kaza detayları:

Kaza, 19 Mayıs Mahallesi Şehit Nurettin Cinsoy Caddesi üzerindeki Samsun-Ankara karayolunda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Efrahim Ter yönetimindeki 10 AUE 234 plakalı KİA Sportage marka suv, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki trafik yön levhası direğine çarptı.

yaralılar ve müdahale:

Kazada araçta bulunan Hacer Ter olay yerinde hayatını kaybetti, diğer yolcular İrem Ter, Necdet Ter ile sürücü Efrahim Ter yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kavak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı; sürücü Efrahim Ter'in ilk müdahalesinin ardından Samsun Şehir Hastanesine sevk edildi.

Olay yerinde görevli polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma ve incelemelerini sürdürüyor.

Samsun’da SUV araç direğe çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Samsun’da SUV araç direğe çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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