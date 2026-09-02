Kozan'da bilişim sistemleriyle işlenen hırsızlıktan aranan hükümlü yakalandı

Kozan'da aranan hükümlü yakalandı

Adana İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kozan JASAT ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışma sonucunda, hakkında 'bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık' suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.A. isimli şahsı yakaladı.

operasyon ayrıntıları:

JASAT ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şüphelinin tespiti ve yakalanmasına yönelik istihbari çalışmaların ardından Ö.A. gözaltına alındı. Operasyonun planlı ve koordineli şekilde yürütüldüğü kaydedildi.

işlemler ve sevk:

İlçe jandarma komutanlığına getirilen hükümlü, buradaki işlemlerinin ardından önce adliyeye sevk edildi, ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OPERASYONDA HAKKINDA 17 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI OLAN Ö.A. YAKALANDI.