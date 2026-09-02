Trafikte tehlikeli gösteri: motosikletle ön tekerini yükseltti, arkadaşı kaydetti

Trafikte tehlikeli gösteri: motosiklet sürücüsü ön tekeri kaldırdı

Hatay'da Antakya - İskenderun yolu Serinyol Mahallesi mevkiinde, trafikte ön tekerini kaldırarak ilerleyen bir motosiklet sürücüsünün görüntüleri bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. O anlarda, peşinden gelen başka bir motosikletlinin sürücüyü sosyal medya paylaşımı için kaydettiği görüldü.

Görüntüler ve vatandaş tepkisi:

Videoda, bir sürücünün ön tekerini havaya kaldırıp ilerlediği ve ardından gelen kişinin cep telefonu ile bu hareketi kayda aldığı net şekilde görülüyor. Söz konusu davranışın yol üzerindeki diğer araçları ve yayaları tehlikeye attığı, görüntüleri çeken vatandaşların tepkisiyle kayda geçti.

Görüntüler aynı güzergahtaki diğer sürücüler ve yoldaki kişiler tarafından da fark edildi ve sosyal medyada paylaşılarak tepki topladı. Kayda yansıyan bu tür davranışlar, trafik güvenliği açısından risk oluşturduğu değerlendirmesini beraberinde getiriyor.

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