Silivri açıklarında çarpışmayı atlatan ALSU sahile çekildi

Silivri açıklarında çarpışma meydana geldi:

Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu Türk bayraklı ALSU isimli gemi hasar almadan kurtarıldı ve kıyıya çekildi. Çarpışma anı ve ALSU'nun durumu havadan görüntülendi.

Çarpışmada diğer taraf olan TUĞBERK İMAMOĞLU isimli ticari gemi battı. Battığı belirtilen gemideki çalışanlarla yapılan iletişimde şu ana kadar sonuç alınamadı.

gemi kayıtları ve yük bilgileri:

TUĞBERK İMAMOĞLU adlı geminin rulo sac metal ve inşaat demiri yüklü olduğu, kazada bu geminin battığı kaydedildi. Olayla bağlantılı olarak bildirilen sayısal veri, gemideki 10 personelle hâlihazırda irtibat kurulamadığı yönünde.

ALSU'nun durumu ve gözlemler:

ALSU adlı Türk bayraklı ticari gemi çarpışmadan hasarsız çıktı ve Silivri açıklarına çekildi. Havadan elde edilen görüntüler ALSU'nun genel durumunun sağlam olduğunu ortaya koyuyor.

ALSU İSİMLİ TİCARİ GEMİ SİLİVRİ AÇIKLARINA ÇEKİLDİ.