Silivri çarpışmasında bilirkişi: çift taraflı köprüüstü disiplini kazayı hazırladı

Bilirkişi ön tespiti: kazanın kök nedenleri

Silivri açıklarında ALSU ile TUĞBERK İMAMOĞLU gemilerinin çarpışmasına ilişkin hazırlanan bilirkişi ön tespit raporu, kazanın arkasında birden çok insan ve ekipman kaynaklı zaafiyetin bulunduğunu ifade ediyor. Heyet, olayın fiziki tetikleyicisi olarak TUĞBERK İMAMOĞLU gemisinin AIS cihazının kapalı veya yeterince çalışmıyor olmasını ve telsiz mutabakatına aykırı şekilde son 0,5 milde sancağa dönmesini gösterirken, asıl kök nedenin ALSU gemisindeki köprüüstü uygulama zaafiyeti olduğunu vurguladı.

önlenebilirlik ve zamanlama değerlendirmesi:

Bilirkişi heyetine göre, karşı geminin manevrasının daha erken—yaklaşık 1,5-1,8 mil mesafede—tespit edilmesi halinde ALSU tarafından uygulanan acil durum manevralarıyla çarpışma önlenebilirdi. Raporda, zamanında makine stop veya acil tornistan verilmesinin çatışmayı tamamen engelleyebileceği ya da darbe şiddetini asgariye indirerek TUĞBERK İMAMOĞLU’nun batmasının engellenebileceği değerlendirildi. Heyet, fiziksel çarpışmayı tetikleyen etken ile facianın sonuçları arasındaki farkı bu zamanlama ve müdahale eksikliğine bağladı.

köprüüstü uygulamalarındaki kritik ihlaller:

Raporda, kazaya karışan iki gemide de önemli ihlaller tespit edildi. ALSU gemisinde köprüüstünde yalnızca gemiye bir gün önce katılan ve bu gemide ilk seyir vardiyasını tutan bir zabitin bulunduğu, gözcü ve dümenci atanmadığı kaydedildi. Kaptanın çarpışma anında köprüüstünde olmadığı ve çarpışmadan yaklaşık 7-10 dakika sonra köprüüstüne çıktığı aktarıldı. Bu veriler, heyetin vardiya ve köprüüstü disiplinine ilişkin değerlendirmesini destekliyor.

TUĞBERK İMAMOĞLU yönünden ise AIS sisteminin kapalı veya arızalı olması ile telsiz görüşmesinde mutabık kalınan manevranın aksine son 0,5 mil içinde sancağa dönüş yapılması, raporda kritik kusurlar olarak gösterildi. Heyet, AIS kapama eylemini çatışmayı fiziki olarak başlatan aktif tetikleyici olarak tanımladı ancak bunun tek başına faciaya yol açmadığını; ALSU tarafındaki köprüüstü zaafiyetinin sonuçta belirleyici olduğunu belirtti.

ek delil talepleri ve soruşturmanın yönü:

Bilirkişi heyeti, TUĞBERK İMAMOĞLU’nun çarpışma sonrası neden bu kadar kısa sürede battığının ayrıca araştırılması gerektiğini vurguladı. Bu kapsamda heyet; geminin yükleme planı, yük bağlama belgeleri, stabilite hesapları, klas ve sörvey kayıtları ile yükleme anına ilişkin kamera görüntülerinin incelenmesini talep etti. Ayrıca kazadan önceki VHF telsiz konuşmalarının tamamı, genişletilmiş VTS radar kayıtları ve ALSU gemisinin dış kamera görüntülerinin soruşturma dosyasına dahil edilmesi istendi.

Sonuç olarak bilirkişi ön tespit raporu, kazayı sadece bir tarafın hatasına bağlamaktan kaçınarak, çift taraflı köprüüstü disiplinsizliği, vardiya standartlarının tamamen terk edilmesi ve durumsal farkındalık kaybı gibi sistemik eksikliklerin bir araya gelerek facianın zemininin hazırlandığını ortaya koyuyor. Soruşturma, talep edilen ek delillerin incelenmesiyle derinleştirilecek.

Silivri’deki gemi faciasının bilirkişi raporu: Kazanın nedeni çift taraflı köprüüstü disiplinsizliği, vardiya standartlarının terk edimesi"