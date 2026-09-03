Meclisten 34 karar çıktı: saha çalışmaları ve tarım odaklı adımlar

Şehzadeler meclis toplantısı sonuçlandı:

Şehzadeler Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanvekili Emre Halil Esenkaya başkanlığında Kültür Merkezi Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda toplam 34 madde gündeme alınarak görüşüldü ve karara bağlandı.

Kararlar, komisyon raporları ve havale edilen teklifler:

Oylama sonuçlarına göre 4 komisyon raporu kabul edilirken, farklı müdürlükler tarafından sunulan 26 teklif ilgili komisyonlara havale edildi. Kabul edilen raporlar ile komisyonda değerlendirilecek teklifler, ilgili birimlerce takip edilerek uygulamaya aktarılacak.

Saha çalışmaları, denetimler ve altyapı yatırımları:

Toplantının açılışında meclis üyelerine ve kamuoyuna seslenen Başkanvekili Esenkaya, yürütülen saha çalışmaları ve projeler hakkında bilgi verdi. Esenkaya belediyeciliğin temel görevlerinden birinin vatandaşın hakkını ve hukukunu korumak olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Bu anlayışla Zabıta Müdürlüğümüzün denetimlerini aralıksız sürdürüyoruz. Marketlerde yapılan denetimlerde fiyat etiketi, kasa-raf fiyat uyumu, son kullanma tarihleri ve hijyen şartlarını kontrol ediyoruz. İş yerlerimizin ruhsat ve izin durumlarından kaldırım işgallerine kadar vatandaşımızın günlük yaşamını doğrudan ilgilendiren konularda sahadayız. Burada özellikle ifade etmek isterim, bizim derdimiz esnafımızı cezalandırmak değil; kurallara uyan esnafımızın hakkını korumak ve yurttaşlarımızın mağduriyetini önlemektir."

Esenkaya, çiftçilere yönelik yol çalışmalarıyla ilgili hedef ve gerçekleşmeleri de paylaştı. Bu sezon için hedeflenen toplam 350 bin metre ova yolu çalışmasının (100 bin metre malzemeli, 250 bin metre malzemesiz) Nisan ayından bu yana yapılanlarla toplam 240 bin metreye ulaştığını; bunun 138 bin metre malzemesiz ve 102 bin metre malzemeli olmak üzere gerçekleştiğini ve hedefin yaklaşık yüzde 70'inin tamamlandığını aktardı.

Çevre ve temizlik yatırımlarında da önemli adımlar atıldığını belirten Esenkaya, Mart ayında devreye giren 330 çöp konteynerine ek olarak bu ay Manisa Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla 400 yeni konteyner daha alındığını; ihtiyaç doğrultusunda eskileriyle değişimlerin süreceğini söyledi.

Eylül ayının bereket ve hasat dönemi olduğunu hatırlatan Esenkaya, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile ortak düzenlenecek Bağ Bozumu Şenliğini kent üretimini görünür kılma amacıyla planladıklarını belirtti. Dört gün sürecek şenlik kapsamında tarım çalıştayı, gastronomi panayırı, söyleşiler ve atölye çalışmaları gerçekleştirilmesi öngörülüyor ve üreticiler ile tüm hemşehriler etkinliklere davet edildi.

ŞEHZADELER BELEDİYESİ EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI, BELEDİYE BAŞKANVEKİLİ EMRE HALİL ESENKAYA BAŞKANLIĞINDA KÜLTÜR MERKEZİ BELEDİYE MECLİS SALONU’NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. ŞEHZADELER BELEDİYESİ KÜLTÜR MERKEZİ BELEDİYE MECLİS SALONU’NDA DÜZENLENEN EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISINDA TOPLAMDA 34 MADDE GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANDI.