Dolar 48,3090 +0,03%
Euro 56,3316 +0,35%
Bist 13.932,46 -0,84%
Altın Gram 7.047,51 +2,78%
EUR/USD 1,1628 +0,31%
Brent Petrol 95,64 +0,01%
--°

Üniversite eğitimi 3+1 modeliyle sektöre hazırlanıyor

YÖK ile Kocaeli Sanayi ve Ticaret Odası arasındaki protokolle 3+1 İşletmede Mesleki Eğitim Modeli başlatıldı; öğrenciler eğitim sırasında uzun dönem sektör deneyimi kazanacak.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 18:16

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Üniversite eğitimi 3+1 modeliyle sektöre hazırlanıyor

Protokol imzalandı:

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Kocaeli Sanayi Odası ve Kocaeli Ticaret Odası arasında, yükseköğretimde mesleki eğitimin sektörel ihtiyaçlara göre geliştirilmesini amaçlayan iş birliği protokolü Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde imzalandı. Törene YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile Kocaeli Valisi İlhami Aktaş katıldı ve protokolün 7 pilot il arasında yer alan Kocaeli için taşıdığı önem vurgulandı.

Protokolün hedefleri ve yerel aktörlerin değerlendirmeleri:

İmzalanan protokolün temel hedefi, üniversite programlarının iş dünyasının beklentilerine göre şekillenmesi ve mesleki eğitimin yaygınlaştırılması. Kocaeli Ticaret Odası Meclis Başkanı Hüseyin Gezer iş dünyasının gençlerden öncelikli beklentisinin saha tecrübesi olduğunu belirterek, bu protokolün o boşluğu dolduracağını söyledi. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ise modelin üniversite-sanayi iş birliğinin somut bir örneği olduğunu, eğitim ile üretim arasındaki mesafenin azalacağını ve üniversitenin araştırma üniversitesi hedefine katkı sağlayacağını ifade etti.

Uygulama biçimi ve beklenen kazanımlar:

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yükseköğretimde nicelikten niteliğe geçişin sürdüğünü ve üniversitelerin başarısının artık mezun sayısıyla değil mezunların kazandığı yetkinliklerle ölçüldüğünü vurguladı. Özvar, klasik staj uygulamalarının yetersiz kaldığını, öğrenciyi kısa süreli tanımanın yerine "en az 4 ay" gibi daha uzun dönemli ortaklıklar kurulmasının hedeflendiğini belirtti. Bu çerçevede 3+1 İşletmede Mesleki Eğitim Modeli ile öğrenciler eğitim süreçlerinde sektör deneyimi kazanacak; işletmeler ise eğitim sırasında öğrencileri tanıma ve ihtiyaçlarına uygun insan kaynağı yetiştirme fırsatı elde edecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da üniversite, kamu ve sanayi temsilcilerinin aynı masa etrafında buluşmasının önemine dikkat çekti; modelin mezunların çalışma hayatına daha hazırlıklı girmesini sağlayacağını söyledi. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ise üniversitenin kent dinamiğiyle iç içe çalıştığını, protokolün uzun süredir dile getirilen nitelikli ve teknik eleman ihtiyacının karşılanmasında önemli olacağını ifade etti.

Müfredat iş birliği çağrısı ve yaygınlaştırma perspektifi:

Özvar, meslek yüksekokullarındaki müfredatların sektörle birlikte yenilenmesi çağrısında bulunarak, üniversitelerle sektör temsilcilerinin eğitim programlarının geliştirilmesi konusunda yakın iş birliği yapması gerektiğini söyledi. Protokolün imzasıyla 3+1 modelinin pilot uygulamasıyla başlayacak yaygınlaştırma sürecinin, öğrencilerin mezuniyet sonrası iş gücü piyasasına daha hazır çıkmasını ve üniversite-sanayi ilişkilerinin yapısal hale gelmesini hedeflediği vurgulandı.

Konuşmaların ardından YÖK, Kocaeli Sanayi Odası ve Kocaeli Ticaret Odası arasında Yükseköğretimde Mesleki Eğitimin Yaygınlaştırılması Projesi protokolü resmen imzalandı; atılan adım, yerel ekonomik ihtiyaçlarla yükseköğretim politikalarının daha yakın hizaya getirilmesi yönünde somut bir adım olarak kayda geçti.

KOCAELİ’DE YÜKSEKÖĞRETİMDE MESLEKİ EĞİTİMİN SEKTÖRÜN İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA GELİŞTİRİLMESİ...

KOCAELİ’DE YÜKSEKÖĞRETİMDE MESLEKİ EĞİTİMİN SEKTÖRÜN İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA PROTOKOL İMZALANDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çanakkale sahnesinde ezan yarışını Denizlili Turan Tosun kazandı
images

Edremit kurtuluş coşkusuna hazırlanıyor
images

Bursa'da ağustos trafik: Burulaş 21 milyonun üzerinde yolcu taşıdı
images

Karacabey'de altyapı seferberliği: muhtarların talepleri öncelikli

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Beşiktaş'a yeni takviye: Ümit Akdağ İstanbul'da

Burdur'da ihbar üzerine bulunan kadın araçta fenalaşınca hastaneye kaldırıldı

Dalgakıran mevkiinde ortak müdahale: Dalaman'da 18 düzensiz göçmen yakalandı

Sahte polis telefonuyla 71 yaşındaki kadının altınları ve hesabı hedef oldu

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı