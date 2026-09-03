Üniversite eğitimi 3+1 modeliyle sektöre hazırlanıyor

Protokol imzalandı:

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Kocaeli Sanayi Odası ve Kocaeli Ticaret Odası arasında, yükseköğretimde mesleki eğitimin sektörel ihtiyaçlara göre geliştirilmesini amaçlayan iş birliği protokolü Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde imzalandı. Törene YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile Kocaeli Valisi İlhami Aktaş katıldı ve protokolün 7 pilot il arasında yer alan Kocaeli için taşıdığı önem vurgulandı.

Protokolün hedefleri ve yerel aktörlerin değerlendirmeleri:

İmzalanan protokolün temel hedefi, üniversite programlarının iş dünyasının beklentilerine göre şekillenmesi ve mesleki eğitimin yaygınlaştırılması. Kocaeli Ticaret Odası Meclis Başkanı Hüseyin Gezer iş dünyasının gençlerden öncelikli beklentisinin saha tecrübesi olduğunu belirterek, bu protokolün o boşluğu dolduracağını söyledi. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ise modelin üniversite-sanayi iş birliğinin somut bir örneği olduğunu, eğitim ile üretim arasındaki mesafenin azalacağını ve üniversitenin araştırma üniversitesi hedefine katkı sağlayacağını ifade etti.

Uygulama biçimi ve beklenen kazanımlar:

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yükseköğretimde nicelikten niteliğe geçişin sürdüğünü ve üniversitelerin başarısının artık mezun sayısıyla değil mezunların kazandığı yetkinliklerle ölçüldüğünü vurguladı. Özvar, klasik staj uygulamalarının yetersiz kaldığını, öğrenciyi kısa süreli tanımanın yerine "en az 4 ay" gibi daha uzun dönemli ortaklıklar kurulmasının hedeflendiğini belirtti. Bu çerçevede 3+1 İşletmede Mesleki Eğitim Modeli ile öğrenciler eğitim süreçlerinde sektör deneyimi kazanacak; işletmeler ise eğitim sırasında öğrencileri tanıma ve ihtiyaçlarına uygun insan kaynağı yetiştirme fırsatı elde edecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da üniversite, kamu ve sanayi temsilcilerinin aynı masa etrafında buluşmasının önemine dikkat çekti; modelin mezunların çalışma hayatına daha hazırlıklı girmesini sağlayacağını söyledi. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ise üniversitenin kent dinamiğiyle iç içe çalıştığını, protokolün uzun süredir dile getirilen nitelikli ve teknik eleman ihtiyacının karşılanmasında önemli olacağını ifade etti.

Müfredat iş birliği çağrısı ve yaygınlaştırma perspektifi:

Özvar, meslek yüksekokullarındaki müfredatların sektörle birlikte yenilenmesi çağrısında bulunarak, üniversitelerle sektör temsilcilerinin eğitim programlarının geliştirilmesi konusunda yakın iş birliği yapması gerektiğini söyledi. Protokolün imzasıyla 3+1 modelinin pilot uygulamasıyla başlayacak yaygınlaştırma sürecinin, öğrencilerin mezuniyet sonrası iş gücü piyasasına daha hazır çıkmasını ve üniversite-sanayi ilişkilerinin yapısal hale gelmesini hedeflediği vurgulandı.

Konuşmaların ardından YÖK, Kocaeli Sanayi Odası ve Kocaeli Ticaret Odası arasında Yükseköğretimde Mesleki Eğitimin Yaygınlaştırılması Projesi protokolü resmen imzalandı; atılan adım, yerel ekonomik ihtiyaçlarla yükseköğretim politikalarının daha yakın hizaya getirilmesi yönünde somut bir adım olarak kayda geçti.

KOCAELİ’DE YÜKSEKÖĞRETİMDE MESLEKİ EĞİTİMİN SEKTÖRÜN İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA PROTOKOL İMZALANDI.