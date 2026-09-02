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Kayseri'de tartışma kanlı bitti: üvey babası ağır yaralandı

Kayseri Melikgazi'de 16 yaşındaki V.E., tartıştığı üvey babası M.T.'yi bıçaklayarak ağır yaraladı; yaralı hastaneye sevk edildi, şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 22:10

GÜNCELLEME: 02 Eylül 2026 - 22:16

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kayseri'de tartışma kanlı bitti: üvey babası ağır yaralandı

Olayın ayrıntıları:

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sami Akbulut Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen V.E. (16) ile üvey babası M.T. (47) arasında arbede yaşandı. İddialara göre V.E., üzerinde bulundurduğu bıçakla M.T.'ye saldırdı.

M.T., vücudunun çeşitli bölgelerine aldığı bıçak darbeleri sonucunda ağır yaralandı. Olayın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Müdahale ve yürütülen soruşturma:

Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli V.E.'yi gözaltına aldı. Olay yeri inceleme polisleri evde detaylı inceleme yaptı. Emniyet birimleri olayla ilgili soruşturma başlattı ve delil toplama, tanık ifadelerinin alınması gibi işlemler sürüyor.

Olayın nedeni ve saldırının ayrıntıları hakkında soruşturma sonucunda daha fazla bilgi verileceği bildirildi. Kamu güvenliği ve adli süreçler çerçevesinde işlemler devam ediyor.

KAYSERİ&#039;NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE BİR KİŞİ, TARTIŞTIĞI ÜVEY BABASINI BIÇAKLAYARAK AĞIR...

KAYSERİ'NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE BİR KİŞİ, TARTIŞTIĞI ÜVEY BABASINI BIÇAKLAYARAK AĞIR YARALADI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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