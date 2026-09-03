Silivri'de belirsizlik: kayıp 10 kişilik mürettebat için bekleyiş

Silivri açıklarında arama kurtarma sürüyor
İstanbul Silivri açıklarında, Alsu isimli geminin çarpması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu gemisinde kaybolan 10 kişilik mürettebat için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Sahilde bekleyiş:
Sahilde kurulan kriz masası ve Silivri limanında toplanan kayıp yakınları, denizden gelecek haberleri bekleyerek endişeli bir bekleyiş sürdürüyor.
Denizde yürütülen çalışmalar:
Denizde yürütülen çalışmalar gece boyu devam ederken, arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor; sahilde bekleyen yakınların ümitleri ve kaygısı aynı anda devam ediyor.
SİLİVRİ'DE ENDİŞELİ BEKLEYİŞ DEVAM EDİYOR
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