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Silivri'de belirsizlik: kayıp 10 kişilik mürettebat için bekleyiş

Silivri açıklarında Alsu gemisinin çarpması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu'nda kaybolan 10 kişilik mürettebat için arama çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 09:37

GÜNCELLEME: 03 Eylül 2026 - 09:44

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Silivri'de belirsizlik: kayıp 10 kişilik mürettebat için bekleyiş

Silivri açıklarında arama kurtarma sürüyor

İstanbul Silivri açıklarında, Alsu isimli geminin çarpması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu gemisinde kaybolan 10 kişilik mürettebat için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Sahilde bekleyiş:

Sahilde kurulan kriz masası ve Silivri limanında toplanan kayıp yakınları, denizden gelecek haberleri bekleyerek endişeli bir bekleyiş sürdürüyor.

Denizde yürütülen çalışmalar:

Denizde yürütülen çalışmalar gece boyu devam ederken, arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor; sahilde bekleyen yakınların ümitleri ve kaygısı aynı anda devam ediyor.

SİLİVRİ&#039;DE ENDİŞELİ BEKLEYİŞ DEVAM EDİYOR

SİLİVRİ'DE ENDİŞELİ BEKLEYİŞ DEVAM EDİYOR

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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