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Silivri'de fabrika çıkışı kamyonu fark eden sürücü takla attı

Silivri Gazitepe'de fabrikadan çıkış yapan kamyona son anda manevra yapan 34 E 6424 plakalı otomobil takla attı; sürücü Emir C. hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 09:01

GÜNCELLEME: 15 Eylül 2026 - 09:13

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Silivri'de fabrika çıkışı kamyonu fark eden sürücü takla attı

kaza detayları:

Olay, Silivri Gazitepe'de fabrikaların yoğun olduğu bölgede meydana geldi. Caddede ilerleyen 34 E 6424 plakalı otomobilin sürücüsü Emir C., fabrikanın önünden kontrolsüz şekilde yola çıkan bir kamyona çarpmamak için ani manevra yaptı.

Yapılan manevra sonrası sürücünün kontrolü kaybetmesiyle otomobil yoldan çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Emir C., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sırasında ağır yaralanma veya ek araç hasarına ilişkin resmi bir açıklama paylaşılmadı.

Kaza anına ilişkin görüntüler, bölgedeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

görüntüler ve bölge sakinlerinin tepkisi:

Kayıtlarda kazanın gelişimi ve aracın takla anları açık şekilde görülüyor. Görüntüler, olayın kısa sürede ekiplerin müdahalesiyle sonuçlandığını da gözler önüne serdi.

Bölgede yaşayanlar ve çalışanlar, fabrikalara giriş ve çıkış yapan ağır tonajlı araçların kontrolsüz şekilde yola çıktığını belirterek benzer kazaların yaşanmaması için fabrika giriş ve çıkışlarında trafik önlemlerinin alınmasını ve denetimlerin artırılmasını talep etti.

Kaza ile ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.

KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, TAKLA ATTI.

KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, TAKLA ATTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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