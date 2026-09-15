Hal Kayıt Sistemi tutarsızlığı iddiasıyla 22 ilde fahiş fiyat operasyonu

İstanbul merkezli soruşturmanın kapsamı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında; yaş sebze ve meyve sektöründe faaliyet gösteren firmalara yönelik kapsamlı bir soruşturma gerçekleştirildi. Soruşturmada, firmaların piyasadaki hakim konumlarını kullanarak fiyat manipülasyonu yaptıkları, maliyet ve arz bilgilerini gerçeğe aykırı bildirdikleri tespit edildi.

Soruşturmanın tespitleri:

İncelemede, firmaların brüt satışlara kıyasla düşük karlılık beyanında bulunduğu, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı müstahsil makbuzları düzenledikleri ve kaydi envanterleri ile Hal Kayıt Sistemi arasındaki verilerin uyumsuz olduğu belirlendi. Ayrıca, piyasa arzını olduğundan düşük, maliyetleri ise yüksek gösterme yoluyla fiyatları etkiledikleri ve bu yolla kamu zararına neden oldukları iddiası soruşturmaya konu oldu.

Operasyon ve ele geçen deliller:

İstanbul merkezli olmak üzere 22 farklı ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, tespiti yapılan ve şirket yetkilisi olduğu belirtilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmada 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, fatura, irsaliye ve müstahsil makbuzu ele geçirildi.

Olayla ilgili yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği, soruşturmanın koordineli biçimde sürdüğü ve delillerin incelenmeye devam ettiği bildirildi.

İstanbul merkezli 22 farklı ilde fahiş fiyat operasyonu: 33 gözaltı