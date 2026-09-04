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Bursa'da motosiklet üzerinde yatarak seyreden sürücünün tehlikeli görüntüleri

Bursa-Ankara Yolu'nda plakası ve sürücüsü henüz bilinmeyen bir motosikletlinin motor üzerinde yatarak tehlikeli şekilde seyretmesi amatör kameraya yansıdı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 11:00

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bursa'da motosiklet üzerinde yatarak seyreden sürücünün tehlikeli görüntüleri

bursa-ankara yolu caddesi'nde riskli anlar:

Bursa-Ankara Yolu caddesi üzerinde çekilen görüntülerde, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir motosiklet sürücüsünün motor üzerinde yatarak seyrettiği görüldü. O anlar çevredeki sürücüler tarafından fark edildi.

görüntüler ve kayıt detayları:

Çevredeki diğer sürücülerin cep telefonuyla kaydettiği videoda, kişinin motosikletin üzerinde uzanmış halde ilerlediği, çift yönlü yolda bu davranışın trafik için risk oluşturduğu açıkça görünüyor. Saniye saniye amatör kameraya yansıyan kayıtlar, olayın kısa süre içinde gerçekleştiğini ortaya koyuyor.

Haberde adı ve plaka bilgisi yer almayan sürücüyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Görüntüler, tehlikeli sürüşün yol güvenliğini nasıl etkilediğini somut biçimde gösteriyor ve benzer davranışların trafik açısından risk teşkil ettiği dikkat çekiyor.

BURSA&#039;DA BİR MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ, MOTOSİKLETİN ÜZERİNE YATARAK SEYRETTİ. KORKU DOLU ANLAR KAMERAYA...

BURSA'DA BİR MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ, MOTOSİKLETİN ÜZERİNE YATARAK SEYRETTİ. KORKU DOLU ANLAR KAMERAYA YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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