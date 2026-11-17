Silopi'de kamyon uçuruma yuvarlandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Görümlü ile Çalışkan beldeleri arasında meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi. Olay, bölgedeki güvenlik ve sağlık ekiplerinin sevk edilmesiyle tespit edildi.

kaza ve müdahale:

İlk belirlemelere göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyon yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri müdahalede bulundu.

tanımlama ve adli süreç:

Yapılan incelemede kazada hayatını kaybeden kişinin 33 yaşındaki M.Y. olduğu belirlendi. M.Y.'nin cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırıldı ve olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

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