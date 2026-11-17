operasyon detayları:

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlükleri tarafından son 20 gün içerisinde bir dizi operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda ele geçirilenler arasında 1925 adet sentetik ecza hap, 428,71 gram sentetik kannabionid maddesi, 115,47 gram metamfetamin maddesi, 10,15 gram sentetik kannabionid ham maddesi, 81,25 gram kokain maddesi, 50 gram skunk maddesi, 27,17 gram esrar maddesi ve 4 adet hassas terazi bulunuyor.

şüphelilere yönelik işlemler:

Yakalanan şüpheli şahıslardan 15 kişi "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklandı. Ayrıca 5 şüpheliye adli kontrol kararı uygulanırken, 120 şüpheli hakkında "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.

soruşturmanın seyri:

Soruşturmanın devam ettiği belirtiliyor; emniyet birimleri, yürütülen titiz çalışmalarla uyuşturucu kaynaklı faaliyetlere yönelik müdahaleyi sürdüreceklerini açıkladı.

ELE GEÇİRİLENLER